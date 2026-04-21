ΑρχικήLike Online
LIKE ONLINE

Video: Σουβλατζήδες παραλίγο να «πέσουν» ένδοξα: Τεράστιος γύρος πήγε να τους καταπλακώσει

 21.04.2026 - 09:15
Video: Σουβλατζήδες παραλίγο να «πέσουν» ένδοξα: Τεράστιος γύρος πήγε να τους καταπλακώσει

«Του σουβλατζή ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται»... Ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που οι αγαπημένοι μας ψήστες «πέφτουν» πάνω στο καθήκον, στην προσπάθειά τους, δηλαδή, να κάνουν καλά την πείνα μας.

Συγχωρέστε μας τον δακρύβρεχτο πρόλογο, αλλά τα αδέρφια μας από την Αίγυπτο που απεικονίζονται στο βίντεο που έχει ήδη προκαλέσει χαμούλη στα social, αξίζουν και την αποθέωση, αξίζουν και τον υπέρμετρο λυρισμό.

Τα δευτερόλεπτα της αγωνίας
στιγμές που η καθημερινότητα σε μια κουζίνα μοιάζει απολύτως προβλέψιμη. Μέχρι να συμβεί κάτι που να τα ανατρέψει όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι εξελίχθηκε ένα περιστατικό σε σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο, που κατέληξε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι εργαζόμενοι στο ντονεράδικο της Αιγύπτου, που λέτε, είχαν ετοιμάσει ένα πραγματικό «ποίημα», ένα εντυπωσιακό γύρο ντονέρ, με δεκάδες κιλά κρέας τοποθετημένα στη σούβλα. Το μέγεθος του ήταν τέτοιο που τραβούσε τα βλέμματα, με τον όγκο του να υπόσχεται ασταμάτητο σερβίρισμα για ώρες.

Την ώρα όμως που πήγαν να τον κόψουν, ο γύρος ξεκόλλησε ξαφνικά από τη βάση του και άρχισε να γέρνει επικίνδυνα προς τα μπροστά, εκεί όπου βρίσκονταν οι ψήστες.

Για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε πραγματικός πανικός. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν και να αντιδράσουν γρήγορα, καθώς ο όγκος του κρέατος ήταν τέτοιος που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Και μέσα σε όλα, υπήρχε και μια δεύτερη σκέψη που πέρασε από το μυαλό τους (και κυρίως από το δικό μας, πειναλέο μυαλό): Ότι όλη αυτή η τεράστια ποσότητα ντονέρ, που μόλις είχαν ετοιμάσει, κινδύνευε να πάει... άπατη. Πραγματική αμαρτία.

Επειδή, όμως, τέτοια αδικία δεν τη θέλει ούτε ο θεός ο ίδιος, ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Ο γύρος δεν κατέληξε πάνω στους εργαζόμενους, αλλά ΔΕΝ δεν κατέληξε ΟΥΤΕ και στο πάτωμα.

Τιμή και δόξα στους παλίκαρους!

 

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

Η αντίστροφη μέτρηση για τον επόμενο σταθμό στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ» ολοκληρώνεται σήμερα το πρωί, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο συνέρχεται υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με την ατζέντα να φλέγεται από τις εξελίξεις που πυροδότησαν οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

  •  21.04.2026 - 06:34
Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραπέμφθηκε σε δίκη για τον φερόμενο βιασμό - Πότε αρχίζει

Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραπέμφθηκε σε δίκη για τον φερόμενο βιασμό - Πότε αρχίζει

  •  21.04.2026 - 09:42
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: Επτακομματική Βουλή με την ΕΔΕΚ να «παραμονεύει» – Πώς αξιολογούν οι πολίτες την «ποιότητα» των ψηφοδελτίων

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: Επτακομματική Βουλή με την ΕΔΕΚ να «παραμονεύει» – Πώς αξιολογούν οι πολίτες την «ποιότητα» των ψηφοδελτίων

  •  20.04.2026 - 23:16
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: «Ο ταχύτερος δρόμος για έξοδο από την κρίση είναι η πιστή εφαρμογή των μέτρων»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: «Ο ταχύτερος δρόμος για έξοδο από την κρίση είναι η πιστή εφαρμογή των μέτρων»

  •  21.04.2026 - 08:34
«Ο γάρος της ημέρας»: Μπλόκαρε κυριολεκτικά το πάρκινγκ υπεραγοράς – Δείτε φωτογραφία

«Ο γάρος της ημέρας»: Μπλόκαρε κυριολεκτικά το πάρκινγκ υπεραγοράς – Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 09:18
Νέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

Νέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

  •  21.04.2026 - 07:44
Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη

Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη

  •  21.04.2026 - 08:06
VIRAL: Δάσκαλος οδήγησης πάρκαρε πάνω σε ράμπα ΑμεΑ - Το θεϊκό σημείωμα που του άφησε μαθητής του

VIRAL: Δάσκαλος οδήγησης πάρκαρε πάνω σε ράμπα ΑμεΑ - Το θεϊκό σημείωμα που του άφησε μαθητής του

  •  21.04.2026 - 08:33

