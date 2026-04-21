ΑρχικήΔιεθνήΟ πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»

 21.04.2026 - 11:27
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Τον έρωτά του με τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν, Στεφάν Σεζουρνέ, εξομολογήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Όπως είπε ο Ατάλ την Κυριακή στην εκπομπή Sept à Huit, ο έρωτάς του για τον Σεζουρνέ, ο οποίος σήμερα είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν για θέματα βιομηχανίας, ήταν κεραυνοβόλος.

Ατάλ και Σεζουρνέ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2014 όταν ο πρώτος ήταν σύμβουλος της υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρισόλ Τουρέν, και ο δεύτερος ήταν σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν όταν αυτός ήταν υπουργός Οικονομικών. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν μια σχέση που ξεκίνησε όταν και οι δύο ήμασταν νεαροί και κράτησε για αρκετά χρόνια. Εξελιχθήκαμε. Ο καθένας στον δικό του δρόμο αλλά σε έναν παρόμοιο κόσμο» είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.

«Είμαι σίγουρος ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου. Περάσαμε δύσκολες στιγμές και κάποιους χωρισμούς» πρόσθεσε ο Ατάλ, ο οποίος ήταν ο πρώτος ανοιχτά γκέι ένοικος του Ελιζέ, εξηγώντας ότι οι καριέρες τους ως πολιτικοί πρώτης γραμμής καταλάμβανε πολύ χρόνο από τις ζωές τους ειδικά όταν εκείνος ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού.

Κομβικό σημείο για την επανένωσή τους ήταν η διάλυση της κυβέρνησης Ατάλ στις 9 Ιουνίου 2024, με τους δύο άνδρες να αξιοποιούν την ευκαιρία να βρεθούν πάλι μαζί.

«Δεν χάσαμε ποτέ επαφή. Πάντα μιλούσαμε ο ένας με τον άλλο σαν να μην θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο χωρισμός μας ήταν τελειωτικός. Νιώθω πολύ τυχερός» είπε ο Ατάλ, ο οποίος εξομολογήθηκε και την επιθυμία του να αποκτήσει παιδί.

«Είναι δύσκολο για ζευγάρια ανδρών να γίνουν γονείς. Η υιοθεσία είναι εφικτή βάσει νόμου αλλά είναι μια μακρά διαδικασία με αβέβαιο αποτέλεσμα» είπε στο πλαίσιο αυτό ο 37χρονος Ατάλ.

Η εξομολόγηση του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας έγινε στα πλαίσια της προώθησης του βιβλίου του En homme libre (μτφ. Ένας Ελεύθερος Άνθρωπος) με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Νίκος Κληρίδης: Κατέθεσε στο Ανώτατο αίτημα για ακύρωση εντάλματος - «Πού βρίσκεται η Σάντυ τώρα;»

Ιωάννα Μαλέσκου για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ…Εκεί ξεπεράστηκαν οι κόκκινες γραμμές»

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

Το πρωί, ο Jean-Pierre Lacroix, Αναπληρωτής ΓΓ ΟΗΕ και επικεφαλής των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της UNFICYP Khassim Diagne.

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραπέμφθηκε σε δίκη για τον φερόμενο βιασμό - Πότε αρχίζει

Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραπέμφθηκε σε δίκη για τον φερόμενο βιασμό - Πότε αρχίζει

Νίκος Κληρίδης: Κατέθεσε στο Ανώτατο αίτημα για ακύρωση εντάλματος - «Πού βρίσκεται η Σάντυ τώρα;»

Νίκος Κληρίδης: Κατέθεσε στο Ανώτατο αίτημα για ακύρωση εντάλματος - «Πού βρίσκεται η Σάντυ τώρα;»

Βαφεάδης: «Ενώπιόν μας η πιθανότητα έλλειψης καυσίμων μεταφορών - Ανάγκη προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα»

Βαφεάδης: «Ενώπιόν μας η πιθανότητα έλλειψης καυσίμων μεταφορών - Ανάγκη προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα»

Υπόθεση «Σάντυ»: Η δικαστική διαμάχη για αναγνώριση του παιδιού της - Αρνήθηκε DNA και τον έβγαλαν πατέρα

Υπόθεση «Σάντυ»: Η δικαστική διαμάχη για αναγνώριση του παιδιού της - Αρνήθηκε DNA και τον έβγαλαν πατέρα

Αν δείτε φωτιά σε συγκεκριμένο πύργο της Λεμεσού μην ανησυχήσετε - Αν δείτε κάπου αλλού... καλέστε την Πυροσβεστική

Αν δείτε φωτιά σε συγκεκριμένο πύργο της Λεμεσού μην ανησυχήσετε - Αν δείτε κάπου αλλού... καλέστε την Πυροσβεστική

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γιώργου Κούμα με δικαστικό διάταγμα - Τρία και πλέον εκατομμύρια η αξία της

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γιώργου Κούμα με δικαστικό διάταγμα - Τρία και πλέον εκατομμύρια η αξία της

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»

  •  21.04.2026 - 11:27

