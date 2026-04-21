Βολές ΕΔΕΚ προς την Άμεση Δημοκρατία - «Προκαλεί σοβαρή ανησυχία η ανεπάρκεια του κόμματος στο Κυπριακό»

 21.04.2026 - 13:23
Επίθεση στην Άμεση Δημοκρατία εξαπολύει με ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ, κατηγορώντας για άγνοια και απροθυμία να τοποθετηθεί αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις στην ουδέτερη ζώνη. 

Η άγνοια, η απροθυμία ή και η αδυναμία της Άμεσης Δημοκρατίας να τοποθετηθεί επί των προκλητικών τουρκικών ενεργειών στην ουδέτερη ζώνη και η αναγνώριση, από την Αντιπρόεδρο του κόμματος, θεσμών του ψευδοκράτους, με ανάρτηση στην οποία αναφέρεται σε συνάντηση με την «Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου»:

  • Προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ανεπάρκεια του συγκεκριμένου κόμματος στο Κυπριακό, που είναι το μείζον ζήτημα εθνικής και κρατικής επιβίωσης.
  • Θέτει το λαό ενώπιον της ευθύνης του να απορρίψει ανεπαρκείς και εθνικά επικίνδυνες  πολιτικές..

Όσοι θέλουν να συνεχιστεί χωρίς εκπτώσεις και επικίνδυνες παλινδρομήσεις ο αγώνας για απελευθέρωση, η μόνη επιλογή τους είναι οι διαχρονικά, σταθερές, πατριωτικές θέσεις της ΕΔΕΚ.  

Κυπριακό: Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών αύριο - Η θέση της Ε/κ πλευράς για ΜΟΕ και άσκηση πίεσης με τον αφθώδη πυρετό

