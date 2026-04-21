Χ. Κληρίδης: «Η έρευνα στο σπίτι του Νίκου ήταν περιττή... ζητούνται από τον Παπαδάκη να παραδώσει τα τηλέφωνά του»

Όπως επιβεβαίωσε στο Πρακτορείο ο Χρίστος Κληρίδης, η αίτηση καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος iJustice και πλέον αναμένεται ο καθορισμός ημερομηνίας εξέτασης από το πρωτοκολλητείο, με το ενδεχόμενο η υπόθεση να εκδικαστεί ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Ο κ. Κληρίδης εξήγησε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων, ενώ το Δικαστήριο θα αποφασίσει εάν η υπόθεση θα εκδικαστεί από έναν δικαστή ή από την Ολομέλεια, λόγω της σοβαρότητάς της.

Κεντρικό ζήτημα το δικηγορικό απόρρητο

Σύμφωνα με τον Χρίστο Κληρίδη, στο επίκεντρο της νομικής επιχειρηματολογίας βρίσκεται το ζήτημα του δικηγορικού απορρήτου και της προστασίας της σχέσης δικηγόρου–πελάτη.

«Ο πελάτης αποκαλύπτει στον δικηγόρο του εμπιστευτικό υλικό. Αυτό δεν μπορεί να καταλήγει σε τρίτους σε άσχετη υπόθεση», τόνισε για να σημειώσει ότι το υλικό που κατασχέθηκε –σε ηλεκτρονική μορφή– ενδέχεται να περιέχει ευαίσθητα δεδομένα τρίτων προσώπων.

Όπως είπε, η πλευρά της υπεράσπισης εισηγείται η ανάλυση του υλικού να γίνεται με τη συμμετοχή ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, ιδανικά εκπροσώπου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα εξεταστούν άσχετα ή προστατευόμενα δεδομένα.

Δυσανάλογη και περιττή η έρευνα

Ο Χρίστος Κληρίδης υποστήριξε, επίσης, ότι η έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη ήταν περιττή, καθώς -όπως είπε- ο ίδιος δεν είναι ύποπτος αλλά μάρτυρας και έχει ήδη παραδώσει σχετικό υλικό στην Αστυνομία.

«Η Αστυνομία είχε ήδη στη διάθεσή της τα στοιχεία. Θα μπορούσε, αν χρειαζόταν κάτι επιπλέον, να το ζητήσει με επιστολή και προθεσμία», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «σπουδή» στην έκδοση και εκτέλεση του εντάλματος.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με άλλες περιπτώσεις μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν ηπιότερα μέσα για τη συλλογή μαρτυρίας.

«Γιατί αυτή η βιασύνη πέραν των νόμιμων διαδικασιών; Ακόμη και σήμερα ζητούνται από τον κ. Παπαδάκη να παραδώσει τα τηλέφωνα του, τρεις εβδομάδες μετά. Γιατί η σπουδή αυτή Μεγάλο Σάββατο του Νίκου Κληρίδη; Ερώτημα. Είναι δίκαιο και νόμιμο αυτό, ενώ υπήρχαν άλλες διαδικασίες που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, όπως γίνεται με άλλους μάρτυρες; Άρα το μέτρο ήταν δυσανάλογο και άτοπο», ανέφερε.

Προσωρινή προστασία των τεκμηρίων

Σε ερώτηση αν μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση υπάρχει κίνδυνος αυτά τα στοιχεία να αξιοποιούνται ήδη από την Αστυνομία, ο δικηγόρος του Νίκου Κληρίδη είπε μέχρι την εκδίκαση της αίτησης, η πλευρά Κληρίδη ζητά την έκδοση προσωρινού διατάγματος, ώστε τα κατασχεθέντα στοιχεία να μην τύχουν οποιασδήποτε χρήσης από την Αστυνομία.

«Αν γίνει δεκτή η αίτηση, το ένταλμα ακυρώνεται εξ υπαρχής και τα τεκμήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαρτυρία», ξεκαθάρισε.

Σοβαρή και πρωτότυπη νομική μάχη

Ερωτηθείς κατά πόσο θεωρεί ισχυρή την πιθανότητα ακύρωσης του εντάλματος, ο ίδιος έκανε λόγο για «πρωτότυπη και σοβαρή» νομική μάχη.

«Αυτές οι υποθέσεις είναι πρωτότυπες. Δεν είναι υποθέσεις που έχεις κάθε μέρα στο δικαστήριο. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιχειρηματολογία», ανεφερε.