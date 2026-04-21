Κυπριακό: Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών αύριο - Η θέση της Ε/κ πλευράς για ΜΟΕ και άσκηση πίεσης με τον αφθώδη πυρετό

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αναπληρωτή ΓΓ των ΗΕ κ. Λακρουά, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ζιαν Πιέρ Λακρουά, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί για σημαντικές συναντήσεις όσον αφορά τις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον κ. Λακρουά ιδιαίτερα ως προς τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της νεκρής ζώνης, σε μια προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος για αμφισβήτηση, αλλά και ανατροπή του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, του στάτους κβο.

Ο Πρόεδρος αναγνώρισε την ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης σύμφωνα με τους όρους εντολής της, την άμεση ανταπόκριση αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση αυτής της κατάστασης σε αυτή την περίπτωση και επισήμανε τόσο τη σημασία της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα μας και της αποστολής της, αλλά και της διαφύλαξης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης.

Πέραν τούτου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κ. Λακρουά για την προσήλωση και την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον κ. Γκουτέρες στις Βρυξέλλες, σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση που είχαν, με στόχο την αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Γκουτέρες, για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που έχουν διακοπεί. Αξίζει αναφοράς το γεγονός ότι ο κ. Λακρουά ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυπριακή Δημοκρατία για τον περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει, για την ανθρωπιστική συνδρομή και τον ανθρωπιστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει σε μια σειρά από κρίσεις και ιδιαίτερα για την ανθρωπιστική στήριξη και συνδρομή που παρέχει προς τον Λίβανο».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόθεση από τα Ηνωμένα Έθνη να πάρουν πιο δραστικά μέτρα σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις από το κατοχικό καθεστώς, στην περιοχή της Πύλας και του Πέργαμου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που μας έχει μεταφέρει ο κ. Λακρουά – ο οποίος πριν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε ο ίδιος την περιοχή - είναι ότι οδηγούμαστε προς αποκλιμάκωση της κατάστασης και αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή της Ειρηνευτικής Δύναμης. Έχουμε δει από την πρώτη στιγμή την ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης επί του εδάφους, με αύξηση του προσωπικού στην περιοχή όπου έχουν σημειωθεί παραβιάσεις. Είναι κάτι το οποίο έχει σημειώσει με ιδιαίτερη έμφαση, είναι κάτι που θα συζητήσει και με τον κ. Έρχιουρμαν στη συνάντηση που θα έχουν στη συνέχεια και οφείλουμε να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι η ανταπόκριση της Ειρηνευτικής Δύναμης ήταν σύμφωνα με τους όρους εντολής της».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μίλησε για ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα προσωπικά, τον Ιούλιο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η δική μας πλευρά έχει τοποθετηθεί και έχει δημοσιοποιήσει αυτή την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αμέσως μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ στις Βρυξέλλες. Άλλωστε, ο ίδιος Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει πει μόλις πριν από λίγες μέρες ότι αυτή η προσπάθεια και προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει ήδη ξεκινήσει. Όσον αφορά εμάς, αυτό που έχουμε πει στον Γενικό Γραμματέα, αυτό το οποίο έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη και αυτό το οποίο θα δηλώσουμε για ακόμα μια φορά, είναι ότι είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο αν χρειαστεί να συμμετέχουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έχουν διακοπεί, πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Ερωτηθείς αν ο κ. Λακρουά εξέφρασε ανησυχίες για τις παραβιάσεις από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει τη σοβαρότητα και τη σημασία τέτοιων παραβιάσεων, παραβιάσεις, οι οποίες περιφρονούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την ίδια την αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης, αλλά και ενδεχομένως να επιχειρούν να διαταράξουν το καθεστώς της νεκρής ζώνης, αλλά και δεν συμβάλλουν εποικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια που έχει αναλάβει προσωπικά ο ΓΓ των ΗΕ. Αυτό που έχει μεταφέρει είναι ότι αξιολογούν, παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση και ανάλογα με τις εξελίξεις λαμβάνουν και τα απαραίτητα μέτρα».

Κληθείς να πει αν ικανοποιούν τη Λευκωσία οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τα ΗΕ σε σχέση με τη συνάντηση της κας ντι Κάρλο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε δει μια τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ με έναν τρόπο σαφή που επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση των Ηνωμένων Εθνών, τη σταθερή θέση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε από την πρώτη στιγμή προβεί σε έντονες παραστάσεις τόσο στην Κύπρο αλλά και στη Νέα Υόρκη, στην έδρα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ΗΕ. Και για αυτό τον λόγο έχουμε δει και χθες την ανάλογη ανταπόκριση, τοποθέτηση από πλευράς του Εκπροσώπου των ΗΕ. Η ατυχής αυτή στιγμή, η οποία παραβιάζει ακόμη και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει τύχει διαχωρισμού από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μέσω του εκπροσώπου του».

Ερωτηθείς πότε θα γίνει νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι προς το παρόν «η επόμενη συνάντηση των δυο διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί αύριο» και αν υπάρξει κάτι περισσότερο αυτό θα ανακοινωθεί.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου αν θα μπορούσε ως ΜΟΕ να υπήρχε άσκηση πίεσης προς τα κατεχόμενα για τήρηση των πρωτοκόλλων της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό μέσω αποκοπής ευρωπαϊκών κονδυλίων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας και των πρωτοκόλλων δεν μπορεί να είναι ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι γνωστό ότι, οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κάτι το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία πολλές φορές έχει μεσολαβήσει για να τύχουν αυτής της στήριξης. Την ίδια στιγμή, μαζί με τη στήριξη, μαζί με τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Είναι γνωστό ότι έχει τεθεί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η πτυχή. Είναι γνωστό επίσης ότι είχε τεθεί από την πρώτη στιγμή του πρώτου εντοπισμού κρούσματος στις κατεχόμενες περιοχές μας στο πλαίσιο των τεχνικών Επιτροπών, ακριβώς η από κοινού αντιμετώπιση και η από κοινού εφαρμογή των πρωτοκόλλων. Και είναι κάτι το οποίο για ακόμη μια φορά είχαμε θέσει και το προηγούμενο διάστημα. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση για το καλώς νοούμενο συμφέρον του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, για τη διαφύλαξη αλλά κυρίως για την εναρμόνιση μαζί με πρωτόκολλα τα οποία έχουν καταρτιστεί όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για επιστημονικούς και κτηνιατρικούς».

Πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε όλοι μας και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, ότι με την εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων είναι ο ταχύτερος δρόμος, η ταχύτερη οδός εξόδου από μια τεράστια κρίση».

Σε ερώτηση αν ανησυχεί την Κυβέρνηση ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν ανακοινώσει για αύριο δυναμικές εκδηλώσεις, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, το δικαίωμα της όποιας διαφωνίας ή διαφορετικής προσέγγισης είναι βεβαίως αναφαίρετο. Την ίδια στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι στις 23 και στις 24 Απριλίου θα είναι ενδεχομένως μια από τις κορυφαίες στιγμές της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου όλοι οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ηγέτες της περιοχής θα βρίσκονται στη χώρα μας για ένα πολύ σημαντικό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία που το καθιστά ακόμη πιο σημαντικό.

Σας θυμίζω ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την περιοχή, μαζί με την ευρύτερη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα σε αυτή την περιφερειακή κρίση την οποία διανύουμε. Το γεγονός ότι αυτή η προτεραιότητα τίθεται σε εφαρμογή στην πράξη μέσα από την Προεδρία μας και θα βρίσκονται στη χώρα μας και ηγέτες της περιοχής είναι πολύ σημαντικό και θέλω να ελπίζω -και αυτή είναι η δική μας προσέγγιση- ότι θα επιδείξουμε όλοι συλλογική υπευθυνότητα αυτές τις στιγμές, για να μπορέσει να αντανακλά και το άτυπο Συμβούλιο την επιτυχία της Προεδρίας που μέχρι σήμερα διανύουμε».