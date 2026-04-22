Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Εκλογικό θρίλερ για την πρωτιά – Η «ακτινογραφία» των κομμάτων και το στοίχημα της συσπείρωσης
 22.04.2026 - 23:30
Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και με τους πολίτες να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πορεία της χώρας, η δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, φέρνει στο φως ανατρεπτικά δεδομένα που αναδιαμορφώνουν τον εκλογικό χάρτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η CYMAR, η πλειοψηφία των Κυπρίων, σε ποσοστό 67%, θεωρεί πως τα πράγματα στην Κύπρο κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση σε σχέση με τον Μάρτιο. Η απαισιοδοξία διαπερνά οριζόντια την κοινωνία, καθώς οι πολίτες προβλέπουν ένα δυσοίωνο μέλλον για την επόμενη πενταετία, με το 57% να αναμένει χειροτέρευση στην ευημερία των πολιτών και το 53% στην οικονομία.

​Στο κρίσιμο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, το ΑΚΕΛ καταγράφει προβάδισμα συγκεντρώνοντας το 20,4%, ενώ ο ΔΗΣΥ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 19,3%. Στην τρίτη θέση σταθεροποιείται το ΕΛΑΜ με 11,1%, ενώ το ΔΗΚΟ κινείται στο 8,2%. Ακολουθούν οι Οικολόγοι με 3,5%, η ΕΔΕΚ με 3,1%, το Άλμα με 2,8% και η ΔΗΠΑ με 2,3%, ενώ το Βολτ και η Άμεση Δημοκρατία καταγράφουν ποσοστά 1,9% και 1,6% αντίστοιχα. Παρά το προβάδισμα του ΑΚΕΛ στην πρόθεση ψήφου, η παράσταση νίκης αναδεικνύει μια διαφορετική εικόνα, με τους πολίτες να θεωρούν σε ποσοστό 39% ότι ο ΔΗΣΥ θα είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, έναντι 28% που πιστεύει το ίδιο για το ΑΚΕΛ.

​Το σκηνικό παραμένει ρευστό, καθώς το 24% των ψηφοφόρων δηλώνει πως μπορεί ακόμα να αλλάξει γνώμη, με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα να εντοπίζεται στους υποστηρικτές του Βολτ και του ΔΗΣΥ. Οι συσπειρώσεις των κομμάτων παρουσιάζουν επίσης διακυμάνσεις, με το ΑΚΕΛ να πετυχαίνει το υψηλότερο ποσοστό (72%), ενώ ο ΔΗΣΥ περιορίζεται στο 56%, παρουσιάζοντας διαρροές προς το ΕΛΑΜ και την παράταξη των Οικολόγων. Παράλληλα, η τάση των πολιτών να εστιάζουν στα πρόσωπα ενισχύεται, καθώς το 40% δηλώνει πως θα επιλέξει υποψηφίους ασχέτως κόμματος.

​Με την πρόθεση συμμετοχής να αγγίζει το 87% και ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών να αποφασίζει την ψήφο του στην τελική ευθεία, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν «καμπανάκι» για το πολιτικό σύστημα.

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

  •  22.04.2026 - 15:57
  •  22.04.2026 - 23:30
Video: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονης από συνομήλική της στην Κύπρο - «Νομίζεις θα σε άφηνα έτσι; Θα σου σπάσω τα μούτρα σου»

  •  22.04.2026 - 21:18
Λάβρος ο Φαίδωνος: «Βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος, άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες»

  •  22.04.2026 - 22:33
Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

  •  22.04.2026 - 19:00
Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι ο 38χρονος

  •  22.04.2026 - 21:03
Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 4-2: ΜΑΤΣΑΡΑ στη Λεμεσό με έξι τέρματα και προβάδισμα Απόλλωνα

  •  22.04.2026 - 20:58
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

  •  22.04.2026 - 15:47

