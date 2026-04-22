Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Εκλογικό θρίλερ για την πρωτιά – Η «ακτινογραφία» των κομμάτων και το στοίχημα της συσπείρωσης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η CYMAR, η πλειοψηφία των Κυπρίων, σε ποσοστό 67%, θεωρεί πως τα πράγματα στην Κύπρο κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση σε σχέση με τον Μάρτιο. Η απαισιοδοξία διαπερνά οριζόντια την κοινωνία, καθώς οι πολίτες προβλέπουν ένα δυσοίωνο μέλλον για την επόμενη πενταετία, με το 57% να αναμένει χειροτέρευση στην ευημερία των πολιτών και το 53% στην οικονομία.

​Στο κρίσιμο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, το ΑΚΕΛ καταγράφει προβάδισμα συγκεντρώνοντας το 20,4%, ενώ ο ΔΗΣΥ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 19,3%. Στην τρίτη θέση σταθεροποιείται το ΕΛΑΜ με 11,1%, ενώ το ΔΗΚΟ κινείται στο 8,2%. Ακολουθούν οι Οικολόγοι με 3,5%, η ΕΔΕΚ με 3,1%, το Άλμα με 2,8% και η ΔΗΠΑ με 2,3%, ενώ το Βολτ και η Άμεση Δημοκρατία καταγράφουν ποσοστά 1,9% και 1,6% αντίστοιχα. Παρά το προβάδισμα του ΑΚΕΛ στην πρόθεση ψήφου, η παράσταση νίκης αναδεικνύει μια διαφορετική εικόνα, με τους πολίτες να θεωρούν σε ποσοστό 39% ότι ο ΔΗΣΥ θα είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, έναντι 28% που πιστεύει το ίδιο για το ΑΚΕΛ.

​Το σκηνικό παραμένει ρευστό, καθώς το 24% των ψηφοφόρων δηλώνει πως μπορεί ακόμα να αλλάξει γνώμη, με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα να εντοπίζεται στους υποστηρικτές του Βολτ και του ΔΗΣΥ. Οι συσπειρώσεις των κομμάτων παρουσιάζουν επίσης διακυμάνσεις, με το ΑΚΕΛ να πετυχαίνει το υψηλότερο ποσοστό (72%), ενώ ο ΔΗΣΥ περιορίζεται στο 56%, παρουσιάζοντας διαρροές προς το ΕΛΑΜ και την παράταξη των Οικολόγων. Παράλληλα, η τάση των πολιτών να εστιάζουν στα πρόσωπα ενισχύεται, καθώς το 40% δηλώνει πως θα επιλέξει υποψηφίους ασχέτως κόμματος.

​Με την πρόθεση συμμετοχής να αγγίζει το 87% και ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών να αποφασίζει την ψήφο του στην τελική ευθεία, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν «καμπανάκι» για το πολιτικό σύστημα.