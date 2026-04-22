Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»
Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

 22.04.2026 - 15:57
Ξεκάθαρη απάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ.

«Αγαπητέ Τσαρλς, μιας και μιλάς για διπλά μέτρα και σταθμά, επιτρέψτε μου να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος».

Ο Βέλγος πολιτικός παραθέτοντας ένα άρθρο από το Bloomberg και κάνοντας ταγκ την Πρόεδρο της Κομισιόν αναφέρει τα εξής:

«Η Τουρκία είναι: - βασικός #NATO σύμμαχος, - βασικός εταίρος μετανάστευσης, - ενεργειακός διάδρομος, - σημαντικός αμυντικός παράγοντας στην πλευρά της Ευρώπης, - και σοβαρή περιφερειακή δύναμη. Η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη εφαρμόζοντας διπλά μέτρα ή απλουστεύοντας την πραγματικότητα».

