«Θρίλερ» στη Λεμεσό: Ανήλικη κινδύνευσε να πνιγεί - Σώθηκε την τελευταία στιγμή

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 14:00, όταν η ανήλικη, ενώ κολυμπούσε, παρασύρθηκε από τον κυματισμό και αδυνατούσε να διατηρηθεί στην επιφάνεια. Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε περιπολία εντόπισαν έγκαιρα τον κίνδυνο και έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

Με συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να ανασύρουν τη νεαρή λουόμενη από το νερό και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή. Στη συνέχεια της παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πρώτες βοήθειες, καθώς και οξυγόνο, με αποτέλεσμα η κατάστασή της να σταθεροποιηθεί πλήρως.

Η 14χρονη υπέστη μόνο μικροτραυματισμούς στα κάτω άκρα και δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε ιατρικό κέντρο, αφού η υγεία της δεν ενέπνεε ανησυχία.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού, με αφορμή το συμβάν, καλεί το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή κατά την κολύμβηση σε περιοχές όπου υπάρχουν κυματοθραύστες ή επικρατούν δυσμενείς θαλάσσιες συνθήκες. Παράλληλα, υπενθυμίζει τη σημασία της επιλογής οργανωμένων παραλιών με ναυαγοσωστική κάλυψη και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες των αρμόδιων ναυαγοσωστών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους.

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