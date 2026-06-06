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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανήλικος πίσω από εννέα διαρρήξεις: Συνελήφθη και φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του

 06.06.2026 - 19:20
Ανήλικος πίσω από εννέα διαρρήξεις: Συνελήφθη και φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του

Συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση πρόσωπο ηλικίας 17 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 28 Μαΐου 2026 – 04 Ιουνίου 2026 στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης εννέα υποθέσεων διαρρήξεων υποστατικών και κλοπών, κατά τις οποίες κλάπηκαν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 3,000 ευρώ περίπου, διάφορα αντικείμενα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές ύψους 6,000 ευρώ περίπου, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο συνελήφθη σήμερα 06 Ιουνίου, 2026, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε στην οικία του 17χρονου, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ άλλων, κράνος, γάντια και χρηματικό ποσό.

Ανακρινόμενος ο 17χρονος, φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη των πιο πάνω διαρρήξεων.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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