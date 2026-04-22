Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

 22.04.2026 - 15:47
Σε ανθρώπινο λάθος και συγκεκριμένα στη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους πιλότους για να τραβήξουν βίντεο και να βγάλουν φωτογραφίες, αποδίδουν οι αρχές της Νότιας Κορέας τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών πριν από πέντε χρόνια.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια αποστολής πτήσης πάνω από την πόλη Νταεγκού. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι πιλότοι κατάφεραν να επιβιώσουν χωρίς τραυματισμούς, ωστόσο οι ζημιές στα αεροσκάφη κόστισαν στον στρατό περίπου 440.500 λίρες σε επισκευές.

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου και Επιθεώρησης της Σεούλ, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ένας από τους πιλότους θέλησε να τραβήξει φωτογραφίες για να απαθανατίσει την τελευταία πτήση με τη μονάδα του. Η πρακτική αυτή, όπως σημειώνεται, ήταν διαδεδομένη μεταξύ των πιλότων εκείνη την περίοδο, ενώ ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του πριν από την αποστολή.

Ο πιλότος πετούσε ως «συνοδός» (wingman) και ακολουθούσε το προπορευόμενο αεροσκάφος. Κατά την επιστροφή στη βάση, άρχισε να βγάζει φωτογραφίες με το κινητό του τηλέφωνο. Την ίδια στιγμή, ο πιλότος του προπορευόμενου αεροσκάφους ζήτησε από μέλος του πληρώματος να καταγράψει βίντεο του συνοδού αεροσκάφους.

Στη συνέχεια, ο πιλότος του δεύτερου μαχητικού ανύψωσε το αεροσκάφος του και πραγματοποίησε ελιγμό αναστροφής ώστε να καταγραφεί καλύτερα από την κάμερα. Ο ελιγμός αυτός έφερε τα δύο αεροσκάφη σε επικίνδυνα μικρή απόσταση. Το προπορευόμενο μαχητικό επιχείρησε να κατέβει απότομα για να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Τα δύο F-15K συγκρούστηκαν τελικά, προκαλώντας ζημιές στο αριστερό φτερό του ενός και στο ουραίο τμήμα του άλλου αεροσκάφους.

Μετά το περιστατικό, η πολεμική αεροπορία της Νότιας Κορέας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον πιλότο του δεύτερου αεροσκάφους, ο οποίος έκτοτε έχει αποχωρήσει από το στράτευμα και εργάζεται σε εμπορική αεροπορική εταιρεία.

Αρχικά, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 880 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 400.000 λίρες) για την κάλυψη των ζημιών. Ωστόσο, ο πιλότος προσέφυγε κατά της απόφασης, γεγονός που οδήγησε σε νέα έρευνα.

Παρότι παραδέχθηκε ότι ο αιφνίδιος ελιγμός του συνέβαλε στη σύγκρουση, υποστήριξε ότι είχε τη συγκατάθεση του πιλότου του προπορευόμενου αεροσκάφους. Η Επιτροπή αποφάσισε τελικά ότι θα πρέπει να καταβάλει μόνο μέρος του ποσού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πολεμική αεροπορία φέρει ευθύνη επειδή δεν είχε θεσπίσει σαφείς κανόνες για τη χρήση κινητών και καμερών κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο συγκεκριμένος πιλότος είχε μέχρι τότε άριστο υπηρεσιακό ιστορικό. Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο αν επιβλήθηκαν κυρώσεις και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: Στα θύματα της τραγωδίας της Γερμασόγειας η 27χρονη Κολομβιανή - Φωτογραφία
Μυστήριο με «διπλό ήλιο» στον κυπριακό ουρανό: Το φαινόμενο που μπέρδεψε τους πολίτες - Δείτε φωτογραφία
Πολλά πυροσβεστικά οχήματα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Ποιος ο λόγος
Πένθος στο ΡΙΚ: Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κοραή Γερολέμου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
​Αλλάζουν όλα στα κινητά μας: Ξεχάστε τις χαλασμένες μπαταρίες και τις οθόνες που δεν φτιάχνονται
Τέλος η φαλάκρα; Νέος φυτικός ορός από την Κίνα συνδέεται με επανεμφάνιση μαλλιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

OVERLAP: Η «κόντρα» ανάμεσα σε Καφά και Κασκαούνια συνεχίστηκε - Προγνωστικά για κύπελλο! (ΒΙΝΤΕΟ)

 22.04.2026 - 15:39
Επόμενο άρθρο

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

 22.04.2026 - 15:57

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

  •  22.04.2026 - 15:57
Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

  •  22.04.2026 - 16:28
Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

  •  22.04.2026 - 12:24
SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

  •  22.04.2026 - 12:32
«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

  •  22.04.2026 - 14:39
Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

  •  22.04.2026 - 13:45
Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

  •  22.04.2026 - 15:21
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

  •  22.04.2026 - 15:47

