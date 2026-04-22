Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

Το περιστατικό είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια αποστολής πτήσης πάνω από την πόλη Νταεγκού. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι πιλότοι κατάφεραν να επιβιώσουν χωρίς τραυματισμούς, ωστόσο οι ζημιές στα αεροσκάφη κόστισαν στον στρατό περίπου 440.500 λίρες σε επισκευές.

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου και Επιθεώρησης της Σεούλ, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ένας από τους πιλότους θέλησε να τραβήξει φωτογραφίες για να απαθανατίσει την τελευταία πτήση με τη μονάδα του. Η πρακτική αυτή, όπως σημειώνεται, ήταν διαδεδομένη μεταξύ των πιλότων εκείνη την περίοδο, ενώ ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του πριν από την αποστολή.

Ο πιλότος πετούσε ως «συνοδός» (wingman) και ακολουθούσε το προπορευόμενο αεροσκάφος. Κατά την επιστροφή στη βάση, άρχισε να βγάζει φωτογραφίες με το κινητό του τηλέφωνο. Την ίδια στιγμή, ο πιλότος του προπορευόμενου αεροσκάφους ζήτησε από μέλος του πληρώματος να καταγράψει βίντεο του συνοδού αεροσκάφους.

Στη συνέχεια, ο πιλότος του δεύτερου μαχητικού ανύψωσε το αεροσκάφος του και πραγματοποίησε ελιγμό αναστροφής ώστε να καταγραφεί καλύτερα από την κάμερα. Ο ελιγμός αυτός έφερε τα δύο αεροσκάφη σε επικίνδυνα μικρή απόσταση. Το προπορευόμενο μαχητικό επιχείρησε να κατέβει απότομα για να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Τα δύο F-15K συγκρούστηκαν τελικά, προκαλώντας ζημιές στο αριστερό φτερό του ενός και στο ουραίο τμήμα του άλλου αεροσκάφους.

Μετά το περιστατικό, η πολεμική αεροπορία της Νότιας Κορέας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον πιλότο του δεύτερου αεροσκάφους, ο οποίος έκτοτε έχει αποχωρήσει από το στράτευμα και εργάζεται σε εμπορική αεροπορική εταιρεία.

Αρχικά, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 880 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 400.000 λίρες) για την κάλυψη των ζημιών. Ωστόσο, ο πιλότος προσέφυγε κατά της απόφασης, γεγονός που οδήγησε σε νέα έρευνα.

Παρότι παραδέχθηκε ότι ο αιφνίδιος ελιγμός του συνέβαλε στη σύγκρουση, υποστήριξε ότι είχε τη συγκατάθεση του πιλότου του προπορευόμενου αεροσκάφους. Η Επιτροπή αποφάσισε τελικά ότι θα πρέπει να καταβάλει μόνο μέρος του ποσού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πολεμική αεροπορία φέρει ευθύνη επειδή δεν είχε θεσπίσει σαφείς κανόνες για τη χρήση κινητών και καμερών κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο συγκεκριμένος πιλότος είχε μέχρι τότε άριστο υπηρεσιακό ιστορικό. Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο αν επιβλήθηκαν κυρώσεις και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.