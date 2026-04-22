«Μπλόκο» σε πετρελαιοκίνητα οχήματα – Αρχίζουν οι απαγορεύσεις στα diesel οχήματα

Αυτό που μέχρι πρόσφατα φαινόταν μακρινό σενάριο, σήμερα γίνεται πραγματικότητα σε χώρες της γειτονιάς μας και η Ελλάδα θα αναγκαστεί να μη μένει αμέτοχη θεατής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ιταλία, η χώρα που για δεκαετίες αποτελούσε παράδειγμα αγάπης για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Εδώ και 8 μήνες τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro 5 στην περιφέρεια του Πιεμόντε, με πρωτεύουσα το Τορίνο — την πόλη που γέννησε τη Fiat και έχτισε την αυτοκινητιστική ταυτότητα της χώρας. Η απόφαση αφορά οχήματα που κυκλοφόρησαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2011 και Σεπτεμβρίου 2015, δηλαδή αυτοκίνητα μόλις 10 με 14 ετών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το VW Golf 7 με κινητήρες 1.6 TDI και 2.0 TDI — ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το μέτρο αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για την ατμόσφαιρα του Πιεμόντε και αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες.

Η απαγόρευση εφαρμόζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:30 και 18:30, και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο. Πρόκειται ουσιαστικά για εποχική απαγόρευση που καλύπτει τους χειμερινούς μήνες, όταν η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας — λόγω γεωγραφίας και καιρικών συνθηκών — είναι εξαιρετικά υψηλή. Στην ευρύτερη περιφέρεια κυκλοφορούν περίπου 250.000 τέτοια οχήματα, που αντιστοιχούν στο 8% του συνολικού στόλου.

Το μέτρο δεν περιορίζεται στο Πιεμόντε. Παρόμοιες κινήσεις αναμένονται άμεσα και στις περιφέρειες Λομβαρδία, Εμίλια-Ρομάνια και Βένετο — δηλαδή σε ορισμένες από τις πιο οικονομικά δραστήριες και τουριστικά πολυσύχναστες περιοχές της Ευρώπης. Πόλεις όπως το Μιλάνο, η Βολόνια, η Βενετία, η Βερόνα και η Μπρέσια βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια επισκέπτες, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες που επισκέπτονται κάθε χρόνο αυτούς τους προορισμούς, θα πρέπει να γνωρίζουν τι αυτοκίνητο οδηγούν.

Για όσους παραβιάσουν την απαγόρευση, το πρόστιμο ορίζεται στα 168 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός δύο ετών προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος οδήγησης από 15 έως 30 ημέρες. Οι ιταλικές αρχές έχουν εισαγάγει παράλληλα ένα σύστημα ορίου χιλιομέτρων, επιτρέποντας σε οχήματα εκτός προδιαγραφών να κυκλοφορούν περιορισμένα εντός ζωνών. Ένα Euro 4, για παράδειγμα, μπορεί να διανύσει έως 10.000 χιλιόμετρα ετησίως στο σύνολο της περιφέρειας, αλλά μόνο 1.800 χιλιόμετρα στην ειδική αστική ζώνη.

Η απαγόρευση αυτή δεν ήρθε ξαφνικά. Είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2023, όμως αναβλήθηκε δύο φορές έπειτα από κυβερνητικές παρεμβάσεις και πιέσεις από αυτοκινητοβιομηχανίες και συνδικάτα. Η τελική εφαρμογή της έχει συμβολική βαρύτητα: ακόμη και η Ιταλία, που αντιστεκόταν, υποχωρεί στις πιέσεις για καθαρότερο αέρα στις πόλεις.

Δεν είναι η μόνη χώρα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Στις Βρυξέλλες, η απαγόρευση diesel σε ζώνες χαμηλών εκπομπών είναι ήδη σε πλήρη εφαρμογή, με πρόστιμο που αγγίζει τα 350 ευρώ. Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγαλουπόλεις έχουν ήδη θεσπίσει ή ανακοινώσει αντίστοιχα μέτρα — από το Παρίσι και το Άμστερνταμ ως το Λονδίνο και τη Μαδρίτη.

Και η Ελλάδα;

Η χώρα μας έχει ήδη ένα ιδιαίτερο καθεστώς για τα diesel, που πολλοί αγνοούν ή αδιαφορούν να εφαρμόσουν. Από το 2011, σύμφωνα με τον νόμο 4030, απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων Euro 4 και παλαιότερων εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση καλύπτει μεγάλο τμήμα της Αττικής — από την Ελευσίνα έως το Κορωπί και τη Βάρκιζα — και αντίστοιχες περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη.

Τα Euro 5 και Euro 6 diesel επιτρέπονται, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν λειτουργικό φίλτρο σωματιδίων. Τα Euro 5, ωστόσο, κινούνται στον δακτύλιο της Αθήνας με το σύστημα μονών-ζυγών, ενώ τα Euro 6 επιτρέπονται ελεύθερα. Παρά το νομοθετικό πλαίσιο, οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι στην πράξη, με αποτέλεσμα χιλιάδες παλαιά πετρελαιοκίνητα — πολλά εκ των οποίων εισήχθησαν μεταχειρισμένα με ψευδείς δηλώσεις — να κυκλοφορούν καθημερινά παράνομα στο κέντρο της Αθήνας. Όποιος συλληφθεί κινδυνεύει με πρόστιμο περί τα 150 ευρώ και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για έναν μήνα, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος η ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεούται να αποζημιώσει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως ορίζοντα το 2035 για την πλήρη κατάργηση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης — μια ημερομηνία που η Ελλάδα αποδέχθηκε, αφού αρχικά είχε διεκδικήσει παράταση ως το 2030. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από το 2035 δεν θα πωλείται κανένα νέο diesel ή βενζίνης στην Ευρώπη, ενώ ο υπάρχων στόλος θα υπόκειται σε ολοένα αυστηρότερους περιορισμούς.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βόρεια Ιταλία δεν είναι παρά η αρχή μιας αλυσιδωτής αντίδρασης που θα φτάσει νομοτελειακά και στην Ελλάδα. Με έναν από τους γηραιότερους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρώπη και εκατομμύρια πετρελαιοκίνητα σε κυκλοφορία, η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο. Η ερώτηση δεν είναι πλέον αν θα έρθουν οι απαγορεύσεις — αλλά πότε και πόσο έτοιμοι θα είμαστε όταν έρθουν.

ΠΗΓΗ: www.newsauto.gr