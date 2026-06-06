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Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ: Παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στον λαμπερό γάμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 06.06.2026 - 20:45
Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ: Παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στον λαμπερό γάμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σε μια ρομαντική τελετή, ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, Πίτερ Φίλιπς, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του, Χάριετ Σπέρλινγκ.

Έχοντας στο πλευρό τους τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, το ζευγάρι υποδέχτηκε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ταξίδεψαν μέχρι το γραφικό χωριό Κεμπλ του Γκλόστερσιρ, τη γενέτειρα της νύφης, για να δώσουν το παρών στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους, σύμφωνα με τη Daily Mail.


Το μυστήριο τελέστηκε στην ιστορική εκκλησία των Αγίων Πάντων η οποία θεωρείται σχεδόν τόσο παλιά όσο και η χώρα. Στην επίσημη ιστοσελίδα της περιγράφεται χαρακτηριστικά ως ένας «φιλικός και ζωντανός ναός, κοντά στις πηγές του Τάμεση».

Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ: Παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στον λαμπερό γάμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βασιλιάς Κάρολος


Η νύφη, η οποία εργάζεται ως παιδιατρική νοσηλεύτρια, έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα στο εξαιρετικά σικάτο νυφικό της, το οποίο σχεδίασε η Εμίλια Γουίκστεντ.

 

«Συμφωνήσαμε σε κάτι αυθεντικό, παραδοσιακό και ταυτόχρονα μοντέρνο» δήλωσε χαρακτηριστικά η σχεδιάστρια στη βρετανική Vogue.

Η εντυπωσιακή δημιουργία, με τη ψηλή λαιμόκοψη και τα μακριά δαντελένια μανίκια, με φούστα σε ίσια γραμμή φτιάχτηκε από ιταλικό κρεπ σε ιβουάρ απόχρωση. Τα λουλούδια που κοσμούσαν τη μοναδική δαντέλα Leavers ήταν εμπνευσμένα από τη φύση του Γκλόστερσιρ ενώ η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα πέπλο με κυματιστό τελείωμα που κατέληγε σε μια εντυπωσιακή ουρά τριών μέτρων.

Η Χάριετ Σπέρλινγκ φόρεσε επίσης μια πολύτιμη τιάρα και σκουλαρίκια από τον ιστορικό οίκο Pragnell ενώ επέλεξε ψηλοτάκουνες, μυτερές σατέν γόβες Jimmy Choo.

Στο πλευρό του ζευγαριού ως παράνυφες ήταν οι κόρες του Φίλιπς, η 14χρονη 'Αιλα και η 15χρονη Σαβάνα, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Ότομ Κέλι, μαζί με τη 14χρονη κόρη της Χάριετ από τον πρώτο της γάμο, Τζορτζίνα. Tα τρία κορίτσια γνωρίζονται αρκετά χρόνια, καθώς έπαιζαν στην ίδια ομάδα χόκεϊ.

Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ: Παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στον λαμπερό γάμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χάριετ Σπέρλινγκ

 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι έφτασαν χωρίς τα τρία τους παιδιά. Η Κέιτ, ήταν η επιτομή της κομψότητας φορώντας ένα φόρεμα Roland Mouret σε nude απόχρωση με φαρδιά φούστα, το οποίο συνδύασε με καπέλο σε στιλ boater. Κατά την άφιξή της στην εκκλησία, έγινε δεκτή με ενθουσιώδεις επευφημίες από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.

Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ: Παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στον λαμπερό γάμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κέιτ Μίντλετον


Η αδελφή του γαμπρού, Ζάρα Τίνταλ, ξεχώρισε επίσης με φόρεμα Rebecca Vallance και εντυπωσιακές ασημένιες γόβες ενώ η πριγκίπισσα Άννα έλαμπε από ευτυχία μέσα στο φλοράλ φόρεμά της. Παρούσες ήταν και οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, συνοδευόμενες από τους συζύγους τους όπως και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου.

Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ: Παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στον λαμπερό γάμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία με τους συζύγους τους


Αμέσως μετά τη τελετή πραγματοποιήθηκε η γαμήλια δεξίωση στο Γκάτκομπ Παρκ, το εξοχικό κτήμα της πριγκίπισσας 'Αννας, εκεί όπου μεγάλωσε ο γαμπρός.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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