Η Ιαπωνία σε πανικό: Κυβερνητική επιδότηση σε νέους για να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών
Η Ιαπωνία σε πανικό: Κυβερνητική επιδότηση σε νέους για να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών

 22.04.2026 - 16:03
Η Ιαπωνία σε πανικό: Κυβερνητική επιδότηση σε νέους για να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών

Το δημογραφικό «καμπανάκι» της Ιαπωνίας χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ. Χαρακτηριστικό αυτού είναι πως πόλη επιδοτεί νεαρούς κατοίκους της για να εγγραφούν σε ψηφιακές πλατφόρμες γνωριμιών.

Αν νομίζατε ότι η κυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική σας ζωή, τότε μάλλον δεν ζείτε στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές έφτασαν στο σημείο να επιδοτούν τις συνδρομές σε dating apps για να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά.

Επιδότηση για «ψηφιακά προξενιά»

Η νομαρχία του Κότσι αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προσφέροντας ετήσια επιδότηση έως και 20.000 γεν (περίπου 125 δολάρια) σε κατοίκους ηλικίας 20 έως 39 ετών που εγγράφονται σε ψηφιακές πλατφόρμες γνωριμιών. Η βασική προϋπόθεση είναι η χρήση πιστοποιημένων και σοβαρών υπηρεσιών, όπως η εφαρμογή Tapple, η οποία συνεργάζεται ήδη με το κράτος για την προώθηση ασφαλών γνωριμιών.

Η κίνηση αυτή βασίστηκε σε ένα στατιστικό στοιχείο που εξέπληξε τους πολιτικούς: ένας στους τέσσερις γάμους νέων στην Ιαπωνία ξεκινά πλέον μέσα από τέτοιες εφαρμογές, αποδεικνύοντας ότι ο παραδοσιακός τρόπος γνωριμίας στο σχολείο ή τη δουλειά ανήκει στο παρελθόν.

Αντιδράσεις και κοινωνική κριτική

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα ιαπωνικά φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ πολλοί επικροτούν την προσπάθεια των αρχών να δοκιμάσουν κάτι νέο, μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης ασκεί δριμεία κριτική.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η δυσκολία στην εύρεση συντρόφου, αλλά η οικονομική κατάσταση, οι εξαντλητικές ώρες εργασίας και το δυσβάσταχτο κόστος συντήρησης μιας οικογένειας στη σύγχρονη Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, το Κότσι διπλασίασε το ποσό που έδινε πέρυσι η νομαρχία Μιγιαζάκι, δείχνοντας την επείγουσα ανάγκη για λύσεις.

Η δημογραφική «ωρολογιακή βόμβα» της Ιαπωνίας: Λύση ή απλό «τσιρότο» στο πρόβλημα;

Δεν είναι μυστικό ότι η Ιαπωνία δίνει μια χαμένη μάχη με το δημογραφικό της ρολόι εδώ και δεκαετίες. Διαθέτει έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στον πλανήτη, ενώ ολόκληρες περιοχές μετατρέπονται σε πόλεις-φαντάσματα.

Η νομαρχία του Κότσι αριθμεί πλέον μόλις 650.000 κατοίκους και ο πληθυσμός της συνεχίζει να μειώνεται δραματικά. Το κράτος έχει δοκιμάσει τα πάντα, από ομαδικά ραντεβού στα τυφλά (blind dates) χρηματοδοτούμενα από τους φόρους, μέχρι μαζικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης.

Η νέα προσέγγιση της απευθείας πληρωμής για premium προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών αποκαλύπτει το επίπεδο απόγνωσης της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση των γεννήσεων πριν το σύστημα καταρρεύσει λόγω έλλειψης νεαρού εργατικού δυναμικού.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

«Μπλόκο» σε πετρελαιοκίνητα οχήματα – Αρχίζουν οι απαγορεύσεις στα diesel οχήματα

 22.04.2026 - 16:00
Ψάχνοντας τον έρωτα στα dating apps: Πόσες πιθανότητες έχεις να βρεις τον ιδανικό σύντροφο;

 22.04.2026 - 16:15

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

