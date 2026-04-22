Ψάχνοντας τον έρωτα στα dating apps: Πόσες πιθανότητες έχεις να βρεις τον ιδανικό σύντροφο;

Έχεις κατεβάσει ξανά το Tinder για να δεις τι παίζει. Έχεις διαγράψει το Bumble με όρκο αιώνιας αποτοξίνωσης. Έχεις κάνει προφίλ στο Hinge επειδή «είναι για σχέσεις». Και παρ’ όλα αυτά… ακόμα single. Ε;

Αν νιώθεις ότι οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν γίνει κάτι ανάμεσα σε ψυχολογικό rollercoaster και low-effort video game, έχεις μπει στο σωστό άρθρο. Το αιώνιο ερώτημα παραμένει: υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να βρεις σύντροφο μέσα από ένα app;

1. Ο αλγόριθμος που παίζει με την υπομονή σου

Οι περισσότερες εφαρμογές λειτουργούν με βάση έναν αλγόριθμο που υπολογίζει τι τύποι ανθρώπων σου αρέσουν, σε ποιους αρέσεις εσύ και πόσο συχνά χρησιμοποιείς την εφαρμογή.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βλέπεις πρόσωπα που είναι «καλά» για engagement αλλά όχι απαραίτητα για εσένα. Αν δε μπαίνεις συχνά ή αν δεν κάνεις swipe αρκετά, ο αλγόριθμος σε τιμωρεί. Dating app ή τεστ υπομονής;

2. Ναι, κάποιοι όντως βρίσκουν τον άνθρωπό τους

Υπάρχουν ζευγάρια που γνωρίστηκαν σε εφαρμογές και είναι ακόμη μαζί. Μπορεί να μην είναι πολλοί αυτοί που τα κατάφεραν, όμως όντως υπάρχουν.

Συνήθως, έχουν κάνει πολλή δουλειά στο προφίλ τους, ξέρουν τι θέλουν και, το κυριότερο, έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες. Δεν περιμένουν να βρουν τον Ryan Gosling με τα γούστα του Παπακαλιάτη και το IQ της Marie Curie.

3. Ποιος μπαίνει σε dating apps και γιατί;

- Για σχέση (ναι, υπάρχουν και αυτοί)

- Για παρέα ή φλερτ

- Για ego boost

- Για το «γιατί όχι»

Το πρόβλημα ξεκινάει όταν εσύ ψάχνεις κάτι σοβαρό κι εκείνοι απλώς βαριούνται στον καναπέ τους. Το mismatch προσδοκιών είναι ο Νο1 λόγος απογοήτευσης.

4. Απόρριψη και ghosting: το ψυχολογικό κόστος

Η συνεχόμενη έκθεση σε απόρριψη ή σε silence μπορεί να ρίξει την αυτοεκτίμησή σου, ακόμη και αν στην αρχή το παίρνεις στο χαβαλέ. Η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται εθιστική, αλλά η ουσιαστική σύνδεση σπάνια προκύπτει από likes.

5. Τι μπορείς να κάνεις για να έχεις πιθανότητες

- Να είσαι ξεκάθαρη στο προφίλ σου (και ειλικρινής).

- Να επιλέγεις εφαρμογές που ταιριάζουν στον στόχο σου (π.χ. όχι μόνο swipe-based).

- Να κάνεις συζητήσεις που βγάζουν κάτι, όχι απλώς «ti kaneis».

- Να δίνεις σημασία σε ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον, κι όχι μόνο σε όσους είναι το απόλυτο crush.

Και, κυρίως, να θυμάσαι ότι δεν κρίνεται η αξία σου από ένα match.