ΑρχικήLike Online
Ψάχνοντας τον έρωτα στα dating apps: Πόσες πιθανότητες έχεις να βρεις τον ιδανικό σύντροφο;

 22.04.2026 - 16:15
Ψάχνοντας τον έρωτα στα dating apps: Πόσες πιθανότητες έχεις να βρεις τον ιδανικό σύντροφο;

Τι σημαίνει σήμερα «ψάχνω σχέση» σε έναν ψηφιακό κόσμο;

Έχεις κατεβάσει ξανά το Tinder για να δεις τι παίζει. Έχεις διαγράψει το Bumble με όρκο αιώνιας αποτοξίνωσης. Έχεις κάνει προφίλ στο Hinge επειδή «είναι για σχέσεις». Και παρ’ όλα αυτά… ακόμα single. Ε;

Αν νιώθεις ότι οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν γίνει κάτι ανάμεσα σε ψυχολογικό rollercoaster και low-effort video game, έχεις μπει στο σωστό άρθρο. Το αιώνιο ερώτημα παραμένει: υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να βρεις σύντροφο μέσα από ένα app;

1. Ο αλγόριθμος που παίζει με την υπομονή σου

Οι περισσότερες εφαρμογές λειτουργούν με βάση έναν αλγόριθμο που υπολογίζει τι τύποι ανθρώπων σου αρέσουν, σε ποιους αρέσεις εσύ και πόσο συχνά χρησιμοποιείς την εφαρμογή.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βλέπεις πρόσωπα που είναι «καλά» για engagement αλλά όχι απαραίτητα για εσένα. Αν δε μπαίνεις συχνά ή αν δεν κάνεις swipe αρκετά, ο αλγόριθμος σε τιμωρεί. Dating app ή τεστ υπομονής;

2. Ναι, κάποιοι όντως βρίσκουν τον άνθρωπό τους

Υπάρχουν ζευγάρια που γνωρίστηκαν σε εφαρμογές και είναι ακόμη μαζί. Μπορεί να μην είναι πολλοί αυτοί που τα κατάφεραν, όμως όντως υπάρχουν.

Συνήθως, έχουν κάνει πολλή δουλειά στο προφίλ τους, ξέρουν τι θέλουν και, το κυριότερο, έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες. Δεν περιμένουν να βρουν τον Ryan Gosling με τα γούστα του Παπακαλιάτη και το IQ της Marie Curie.

3. Ποιος μπαίνει σε dating apps και γιατί;

- Για σχέση (ναι, υπάρχουν και αυτοί)

- Για παρέα ή φλερτ

- Για ego boost

- Για το «γιατί όχι»

Το πρόβλημα ξεκινάει όταν εσύ ψάχνεις κάτι σοβαρό κι εκείνοι απλώς βαριούνται στον καναπέ τους. Το mismatch προσδοκιών είναι ο Νο1 λόγος απογοήτευσης.

4. Απόρριψη και ghosting: το ψυχολογικό κόστος

Η συνεχόμενη έκθεση σε απόρριψη ή σε silence μπορεί να ρίξει την αυτοεκτίμησή σου, ακόμη και αν στην αρχή το παίρνεις στο χαβαλέ. Η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται εθιστική, αλλά η ουσιαστική σύνδεση σπάνια προκύπτει από likes.

5. Τι μπορείς να κάνεις για να έχεις πιθανότητες

- Να είσαι ξεκάθαρη στο προφίλ σου (και ειλικρινής).

- Να επιλέγεις εφαρμογές που ταιριάζουν στον στόχο σου (π.χ. όχι μόνο swipe-based).

- Να κάνεις συζητήσεις που βγάζουν κάτι, όχι απλώς «ti kaneis».

- Να δίνεις σημασία σε ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον, κι όχι μόνο σε όσους είναι το απόλυτο crush.

Και, κυρίως, να θυμάσαι ότι δεν κρίνεται η αξία σου από ένα match.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: Στα θύματα της τραγωδίας της Γερμασόγειας η 27χρονη Κολομβιανή - Φωτογραφία
Μυστήριο με «διπλό ήλιο» στον κυπριακό ουρανό: Το φαινόμενο που μπέρδεψε τους πολίτες - Δείτε φωτογραφία
Πολλά πυροσβεστικά οχήματα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Ποιος ο λόγος
Πένθος στο ΡΙΚ: Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κοραή Γερολέμου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
​Αλλάζουν όλα στα κινητά μας: Ξεχάστε τις χαλασμένες μπαταρίες και τις οθόνες που δεν φτιάχνονται
Τέλος η φαλάκρα; Νέος φυτικός ορός από την Κίνα συνδέεται με επανεμφάνιση μαλλιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ιαπωνία σε πανικό: Κυβερνητική επιδότηση σε νέους για να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών

 22.04.2026 - 16:03
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: «Δέσμευση στήριξης στο Μαυροβούνιο στην πορεία του προς την ΕΕ»

 22.04.2026 - 16:25

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

  •  22.04.2026 - 15:57
Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

  •  22.04.2026 - 16:28
Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

  •  22.04.2026 - 12:24
SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

  •  22.04.2026 - 12:32
«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

  •  22.04.2026 - 14:39
Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

  •  22.04.2026 - 13:45
Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

  •  22.04.2026 - 15:21
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

  •  22.04.2026 - 15:47

