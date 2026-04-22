ΠτΔ: «Δέσμευση στήριξης στο Μαυροβούνιο στην πορεία του προς την ΕΕ»

Σε ανάρτηση του στο 'X', ο Πρόεδρος ανέφερε ότι "παραμένουμε προσηλωμένοι στην στήριξη του Μαυροβουνίου στην πορεία του προς την ένταξη στην ΕΕ".

Σημείωσε επίσης ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και "αναπόσπαστο μέρος του συνολικού μας στόχου για μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο".

"Η σύσταση της ad hoc ομάδας εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου σηματοδοτεί ένα βασικό βήμα προς τα εμπρός στη διαδικασία διεύρυνσης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη του Μαυροβουνίου στην πορεία του προς την ένταξη στην ΕΕ», έγραψε ο Πρόεδρος.