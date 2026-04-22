Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι ο 38χρονος
Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι ο 38χρονος

 22.04.2026 - 21:03
Νέα, κρίσιμα στοιχεία έρχονται να συμπληρώσουν το σκηνικό της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ να συγκλίνουν στο ότι η μητέρα τριών παιδιών έπεσε νεκρή από πυροβολισμό εξ επαφής στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν καθισμένη στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου της.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, ο 38χρονος δράστης και στην συνέχεια αυτόχειρας, Μαρίνος Ανδρεαδάκης φέρεται να χρησιμοποίησε πιστόλι, καθώς το τραύμα αποδίδεται σε σφαίρα από πιστόλι, πιθανότατα 9άρι.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο πρώην σύντροφός της την πυροβόλησε όρθιος, από την εξωτερική πλευρά του οχήματος, την ώρα που εκείνη καθόταν στο κάθισμα του οδηγού. Πρόκειται για εκτίμηση που, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά από τα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά ευρήματα, δίνει πλέον πολύ πιο καθαρή εικόνα για τον τρόπο τέλεσης του εγκλήματος.

Ο δράστης 
Το γεγονός ότι δίπλα της δεν βρέθηκε όπλο απέκλεισε από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και οδήγησε τις αρχές ευθέως στην κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η δολοφονία έγινε το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες πριν η οικογένειά της δηλώσει την εξαφάνισή της. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα» που εστάλη από το κινητό της Ελευθερίας στα παιδιά της, όταν εκείνα προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Το συγκεκριμένο μήνυμα, όπως είναι γνωστό, αποστέλλεται όταν ο κάτοχος της συσκευής απορρίπτει εισερχόμενη κλήση, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το τηλέφωνό της χρησιμοποιήθηκε μετά την εξαφάνισή της.

Ελευθερία Γιακουμάκη


 

Καρέ καρέ οι κινήσεις του πρώην συντρόφου

Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει ήδη χαρτογραφήσει, με βάση κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία, τις κινήσεις του πρώην συντρόφου της 43χρονης κατά τις κρίσιμες ώρες της Κυριακής. Σύμφωνα με την έρευνα, όλα ξεκινούν λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν ο άνδρας, οδηγώντας μοτοσικλέτα, φτάνει κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες, όπου συναντά την Ελευθερία Γιακουμάκη.

Περίπου μία ώρα αργότερα, καταγράφεται από κάμερες να κινείται πεζή στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών. Από το σημείο αυτό καλεί ταξί, επιβιβάζεται και μεταβαίνει στο σπίτι του στις Μαλάδες. Στη συνέχεια, επιστρέφει οδηγώντας ένα Smart στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα και από εκεί αναχωρεί με το αυτοκίνητο της 43χρονης, ακολουθώντας την επαρχιακή οδό προς την Αγία Βαρβάρα, δηλαδή προς την περιοχή όπου τελικά βρέθηκε νεκρή.

 

