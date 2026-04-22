Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι ο 38χρονος

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, ο 38χρονος δράστης και στην συνέχεια αυτόχειρας, Μαρίνος Ανδρεαδάκης φέρεται να χρησιμοποίησε πιστόλι, καθώς το τραύμα αποδίδεται σε σφαίρα από πιστόλι, πιθανότατα 9άρι.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο πρώην σύντροφός της την πυροβόλησε όρθιος, από την εξωτερική πλευρά του οχήματος, την ώρα που εκείνη καθόταν στο κάθισμα του οδηγού. Πρόκειται για εκτίμηση που, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά από τα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά ευρήματα, δίνει πλέον πολύ πιο καθαρή εικόνα για τον τρόπο τέλεσης του εγκλήματος.

Ο δράστης





Ελευθερία Γιακουμάκη



Το γεγονός ότι δίπλα της δεν βρέθηκε όπλο απέκλεισε από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και οδήγησε τις αρχές ευθέως στην κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας.Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η δολοφονία έγινε το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες πριν η οικογένειά της δηλώσει την εξαφάνισή της. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα» που εστάλη από το κινητό της Ελευθερίας στα παιδιά της, όταν εκείνα προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Το συγκεκριμένο μήνυμα, όπως είναι γνωστό, αποστέλλεται όταν ο κάτοχος της συσκευής απορρίπτει εισερχόμενη κλήση, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το τηλέφωνό της χρησιμοποιήθηκε μετά την εξαφάνισή της.