Video: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονης από συνομήλική της στην Κύπρο - «Νομίζεις θα σε άφηνα έτσι; Θα σου σπάσω τα μούτρα σου»

Η Αστυνομία και η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού έχουν ενημερωθεί για το εν λόγω βίντεο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sigma «εννέα αλλεπάλληλα χαστούκια και μία κλωτσιά σε πρόσωπο και κεφάλι, δεν έφταναν. Σε πλήρη παροξυσμό τραβάει και τα μαλλιά της. Σποραδικές φωνές να σταματήσει.

«Θα σου σπάσω τα μούτρα σου.... σταμάτα! Βλέπε με σαν σου μιλώ! Μιλώ σου ρα...Άτε κλάψε τωρα...Νομίζεις θα σε άφηνα έτσι; Μιλώ σου»

Το σοκ που προκαλεί το βίντεο δεν έχει τελειωμό.. Οι παρόντες ανήλικοι περίπου επτά στο σύνολο τους, ξεκινούν να γιουχαΐζουν και χλευάζουν.

Εκεί είναι που η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς… Την τραβάει από τα μαλλιά την ρίχνει στο πάτωμα και την χτυπά αλύπητα με γροθιές και κλωτσιές σε όλο της, το σώμα.

Μόνο τότε ευαισθητοποιούνται οι θεατές, οι οποίοι τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Λευκωσίας, πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα».

