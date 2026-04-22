Νεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο: Γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, φέρει τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά

ΑρχικήΕλλάδαΝεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο: Γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, φέρει τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά
 22.04.2026 - 22:48
Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα 25 ετών που φέρει θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι. Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν ότι το θύμα είναι γιος ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έχει μεταβεί κι ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, που επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος βρέθηκε με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για τραγικό περιστατικό και επιεβαίωσε το ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στον χώρο.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να έχει τραυματιστεί αλλού και να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου κι εντοπίστηκε από την Αστυνομία.

Μάλιστα, η σορός βρέθηκε κοντά σε σουβλατζίδικο της περιοχής, όπου τον Γενάρη υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Λάβρος ο Φαίδωνος: «Βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος, άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες»

 22.04.2026 - 22:33

