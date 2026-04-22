Λάβρος ο Φαίδωνος: «Βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος, άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες»

Με μια εκτενή και ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, ο Φαίδωνας Φαίδωνος καταγγέλλει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο «συντονισμένου και ανελέητου πολέμου» από τον Ιανουάριο του 2026, κάνοντας λόγο για προσπάθεια πολιτικής και ηθικής του εξόντωσης.

Υποστηρίζει ότι δέχεται συκοφαντικές επιθέσεις από κύκλους που, όπως αναφέρει, έχουν εκτεθεί στο παρελθόν μέσω των καταγγελιών του για σκάνδαλα και κακοδιαχείριση, ενώ παράλληλα αναφέρεται και σε εν εξελίξει δικαστική υπόθεση που τον αφορά.

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να απαντήσει σε κάθε ισχυρισμό, καλώντας το κοινό να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία, την οποία θεωρεί κρίσιμη τόσο για την προσωπική του υπόθεση όσο και για ευρύτερα ζητήματα διαφάνειας στη χώρα.

Αυτούσια η δήλωσή του

Από την 21/1/2026 ξεκίνησε ένας συντονισμένος και ανελέητος πόλεμος εναντίον μου με σκοπό την πολιτική και ηθική μου εξόντωση . Οι επιτήδειοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος και εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία και άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους να με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Όλοι αυτοί που κατά καιρούς μέσα από την πολιτική μου δράση το έργο μου και τις δημόσιες καταγγελίες μου για σκάνδαλα, ξέπλυμα και κακοδιαχείριση αποκαλύφθηκαν και έμειναν εκτεθειμένοι τώρα νομίζουν ότι είναι η ώρα να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα και ότι κολλήσει.

Θα δώσω απαντήσεις για τον κάθε ισχυρισμό και για το κάθε δημοσίευμα. Για τις επιδιώξεις και τα κίνητρα του καθενός. Θα επικεντρωθώ, όμως, πρώτα στην ποινική υπόθεση για την οποία κι εγώ όπως κι εσείς μαθαίνω, πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, πρώτα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Όπως ενημερώθηκα πρώτα από τον τύπο, καταχωρήθηκε εναντίον μου υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για τις 2 Απριλίου όπου στην συνέχεια ενημερώθηκα ότι αποσύρθηκε και καταχωρήθηκε στην Πάφο για τις 21 Απριλίου και σήμερα ήμουν παρών.

Ευχαριστώ την οικογένεια μου για το δυσανάλογο βάρος που σηκώνει. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς για την κατανόηση και τη στήριξη που δείχνετε. Θα έρθει η ώρα που θα ειπωθούν όλα όπως πρέπει. Υπομονή η διαπλοκή δεν είναι ανίκητη.

Ας ελπίσουμε ότι θα δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες της δίκης. Να την παρακολουθείτε. Πιστεύω ότι αξίζει το ενδιαφέρον σας. Μπορεί στο τέλος όλα αυτά να γίνονται για καλό. Μπορεί κάτι να διορθωθεί για τη χώρα μας.

