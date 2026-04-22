ΑρχικήΔιεθνή
Ένας νεκρός από πυρά ισραηλινών στη Δυτική Όχθη

 22.04.2026 - 23:10
Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια ημέρα αφότου δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε παρόμοιο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο, ο 25χρονος Ατέφ Αουαουντέχ σκοτώθηκε στην κοινότητα Ντέιρ Ντιμπουάν, κοντά στη Ραμάλα. Νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε αναφέρει ότι ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε πισώπλατα κατά την «επίθεση εποίκων» στο Ντέιρ Ντιμπουάν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το περιστατικό διερευνάται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Γραφείο Τύπου της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν κατοίκους του Ντέιρ Ντιμπουάν, κοινοποιώντας εικόνες που δείχνουν δεκάδες άνδρες να προχωρούν ο ένας πίσω από τον άλλον σε δρόμο.

Χθες Τρίτη, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε πως δύο Παλαιστίνιοι, ένας 14χρονος και ένας 32χρονος, βρήκαν τον θάνατο από πυρά ισραηλινών εποίκων στην κοινότητα Αλ Μουγκαγίρ.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.065 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι – σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: Στα θύματα της τραγωδίας της Γερμασόγειας η 27χρονη Κολομβιανή - Φωτογραφία
Μυστήριο με «διπλό ήλιο» στον κυπριακό ουρανό: Το φαινόμενο που μπέρδεψε τους πολίτες - Δείτε φωτογραφία
Πολλά πυροσβεστικά οχήματα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Ποιος ο λόγος
Πένθος στο ΡΙΚ: Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κοραή Γερολέμου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
​Αλλάζουν όλα στα κινητά μας: Ξεχάστε τις χαλασμένες μπαταρίες και τις οθόνες που δεν φτιάχνονται
Τέλος η φαλάκρα; Νέος φυτικός ορός από την Κίνα συνδέεται με επανεμφάνιση μαλλιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

 

 

 

Νεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο: Γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, φέρει τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Εκλογικό θρίλερ για την πρωτιά – Η «ακτινογραφία» των κομμάτων και το στοίχημα της συσπείρωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

  •  22.04.2026 - 15:57
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Εκλογικό θρίλερ για την πρωτιά – Η «ακτινογραφία» των κομμάτων και το στοίχημα της συσπείρωσης

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Εκλογικό θρίλερ για την πρωτιά – Η «ακτινογραφία» των κομμάτων και το στοίχημα της συσπείρωσης

  •  22.04.2026 - 23:30
Video: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονης από συνομήλική της στην Κύπρο - «Νομίζεις θα σε άφηνα έτσι; Θα σου σπάσω τα μούτρα σου»

Video: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονης από συνομήλική της στην Κύπρο - «Νομίζεις θα σε άφηνα έτσι; Θα σου σπάσω τα μούτρα σου»

  •  22.04.2026 - 21:18
Λάβρος ο Φαίδωνος: «Βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος, άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες»

Λάβρος ο Φαίδωνος: «Βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος, άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες»

  •  22.04.2026 - 22:33
Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

  •  22.04.2026 - 19:00
Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι ο 38χρονος

Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι ο 38χρονος

  •  22.04.2026 - 21:03
Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 4-2: ΜΑΤΣΑΡΑ στη Λεμεσό με έξι τέρματα και προβάδισμα Απόλλωνα

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 4-2: ΜΑΤΣΑΡΑ στη Λεμεσό με έξι τέρματα και προβάδισμα Απόλλωνα

  •  22.04.2026 - 20:58
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

  •  22.04.2026 - 15:47

