Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»
Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

 22.04.2026 - 19:00
Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος επανέρχεται σχετικά με την υπόθεση «Σάντυ».

Σύμφωνα με τον Μακάριο Δρουσιώτη «ξεσκεπάζεται η κακοπιστία της Αστυνομίας  η οποία δαπανά πόρους και ενέργεια για να διαψεύσει παρά να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που υπάρχουν στα μηνύματα».

Δείτε την ανάρτησή του:

Ξεσκεπάζεται η κακοπιστία της Αστυνομίας

‼️ Παρουσιάστηκε ως πλαστό αυθετνικό ηχητικό αρχείο

Εδώ και τρεις εβδομάδες η Αστυνομία αντί να διερευνήσει την ουσία των όσων περιλαμβάνονται στα μηνύματα, στήνει σενάρια για να αποδείξει ότι πρόκειται για μυθεύματα.

Το τελευταίο επεισόδιο είναι μια ανάρτηση του κ. Ντίνου Παστού ο οποίος μαθαίνω ότι είναι και επιστημονικός συνεργάτης της Αστυνομίας. Ο Παστού ανέλυσε ηχητικό μήνυμα που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Σ. Ορφανίδης, με το οποίο η «Σάντη» του ανάγγειλε την άφιξη της στη Γερμανία. Στο μήνυμα ακούγεται κάτι στα γερμανικά.

Ο Παστού διέγνωσε ότι το γερμανόφωνο ηχητικό «δεν είναι αυθεντικό», αλλά προέρχεται από το ντοκιμαντέρ «Venezuela - Das bittere Erbe des Hugo Chávez - Doku - ARTE (2019)»

Ο Ορφανίδης ανέφερε ότι έλαβε το μήνυμα στις 11 Μαρτίου 2021, στις 11:50 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Ο Παναγιώτης Χαραλάμπους εντόπισε το πρόγραμμα της DW, και στις 11 Μαρτίου 2021, στις 10:15 τοπική ώρα, άρχισε να προβάλλεται το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.

Ο Παστού γράφει ότι το απόσπασμα ακούγεται στο λεπτό 43:35. Ο χρόνος συμπίπτει με την ηχογράφηση του μηνύματος. Τη στιγμή εκείνη το συγκεκριμένο απόσπασμα έπαιζε στη γερμανική τηλεόραση!

Διερωτώμαι πόσες ώρες πήρε στον κ. Παστού να εντοπίσει ένα ηχητικό απόσπασμα δευτερολέπτων σε άπειρες ώρες ηχητικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Το έκανε από χόμπι ή ήταν επαγγελματικό πρότζεκτ; Επίσης, ως δικανικός πραγματογνώμονας, πριν χαρακτηρίσει το ηχητικό απόσπασμα μη αυθεντικό, δεν θα έπρεπε να διερευνήσει αν εκείνη την ώρα προβαλλόταν στην τηλεόραση; Ή μήπως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;

Από τις 21 Μαρτίου 2021 και μετά υπάρχει σωρεία μηνυμάτων της «Σάντη» από τα οποία φαίνεται ότι βρισκόταν στη Γερμανία, όπως γερμανικές ώρες, γερμανικό δίκτυο, προφίλ με το γερμανικό ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε κ.α. Ωστόσο, η Αστυνομία κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο και διαρρέει στα Μέσα Ενημέρωσης ότι μετά βεβαιότητας η «Σάντη» δεν έφυγε από την Κύπρο, ότι πήρε καταθέσεις από τους οικείους της και από τους εργοδότες της που το επιβεβαιώνουν, και ότι είναι μύθος η διαφυγή της στη Γερμανία.

Αυτό είναι ένα καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας, η οποία δαπανά πόρους και ενέργεια για να διαψεύσει παρά να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που υπάρχουν στα μηνύματα. Αυτός είναι και ο λόγος που επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και ότι τα περί FBI είναι στάχτη στα μάτια της κοινής γνώμης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: Στα θύματα της τραγωδίας της Γερμασόγειας η 27χρονη Κολομβιανή - Φωτογραφία
Μυστήριο με «διπλό ήλιο» στον κυπριακό ουρανό: Το φαινόμενο που μπέρδεψε τους πολίτες - Δείτε φωτογραφία
Πολλά πυροσβεστικά οχήματα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Ποιος ο λόγος
Πένθος στο ΡΙΚ: Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κοραή Γερολέμου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
​Αλλάζουν όλα στα κινητά μας: Ξεχάστε τις χαλασμένες μπαταρίες και τις οθόνες που δεν φτιάχνονται
Τέλος η φαλάκρα; Νέος φυτικός ορός από την Κίνα συνδέεται με επανεμφάνιση μαλλιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

  •  22.04.2026 - 15:57
Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

  •  22.04.2026 - 16:28
Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

  •  22.04.2026 - 19:00
Εξαιρετικά σημαντική η Άτυπη Σύνοδος Αρχηγών Κρατών στην Κύπρο - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των δύο ημερών

Εξαιρετικά σημαντική η Άτυπη Σύνοδος Αρχηγών Κρατών στην Κύπρο - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των δύο ημερών

  •  22.04.2026 - 17:42
«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

  •  22.04.2026 - 14:39
Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

  •  22.04.2026 - 13:45
Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

  •  22.04.2026 - 15:21
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

  •  22.04.2026 - 15:47

