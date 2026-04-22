Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία ως την Κυριακή για συμφωνία λένε στο Ισραήλ, ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι υπάρχει deadline

Οι ΗΠΑ δίνουν στο Ιράν χρονικό περιθώριο τριών έως πέντε ημερών για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη συμφωνία και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά κινδυνεύει η κατάρρευση της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, μετέδωσε το δίκτυο επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε ξεχωριστή αναφορά του Channel 12, επικαλούμενο πολιτικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, αναφέρεται ότι η ουσιαστική προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος λήγει την Κυριακή, ακριβώς στο χρονικό πλαίσιο των τριών έως πέντε ημερών που έχει αναφερθεί.

Πάντως, οι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για να υπάρξει συμφωνία ως το τέλος της εβδομάδας.

Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων έληγε χθες Τρίτη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δώσει μια παράταση χωρίς κάποιο σαφές όριο.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις από την πλευρά του Λευκού Οίκου.

Μιλώντας την Τετάρτη σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε ότι οι αναφορές για «deadline 3 με 5 ημερών» δεν είναι αληθινές.

