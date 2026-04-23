Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη σύνοδο, οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και θέματα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το πρόγραμμα της άτυπης σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου, στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, Αμμόχωστος από τις 18:00 – 19:00 θα αφιχθούν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θα τύχουν υποδοχής από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στις 19:15 θα βγάλουν την καθιερωμένη Οικογενειακή Φωτογραφία και θα ακολουθήσει Δείπνο Εργασίας (19:30 – 21:30).

Κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αντιμετώπισή τους από την ΕΕ, με συμβολή της στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Θα τεθεί, επίσης, το θέμα της ετοιμότητας της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια, περιλαμβανομένων πτυχών που σχετίζονται με το άρθρο 42(7) της Συνθήκης της ΕΕ, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Παράλληλα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας και πώς η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει εισηγήσεις για μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας.

Την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια» στη Λευκωσία από τις 08:00 μέχρι τις 09:00 θα αφιχθούν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τύχουν υποδοχής από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το πρόγραμμα της Άτυπης Συνόδου ολοκληρώνεται με την αναχώρηση όλων των αξιωματούχων στις 16:30 το απόγευμα.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα διαβουλευθούν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), με στόχο δοθεί πολιτική κατεύθυνση στις συζητήσεις για αυτό, προσανατολισμένη στην επίτευξη προόδου που να επιτρέψει μια πολιτική συμφωνία στο τέλος του έτους

Οι προσωπικότητες πέραν των αρχηγών κρατών-μελών που παρευρεθούν

Όπως αποκάλυψε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, χθες στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», έχουν ήδη επιβεβαιωθεί σημαντικές παρουσίες στη Σύνοδο.

Μεταξύ αυτών, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα παραστεί με φυσική παρουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline θα παραστεί στην αρχή της συνάντησης απόψε στην Αγία Νάπα. Θα γίνει ενδεχομένως μία ομιλία και συζήτηση στο πρώτο μέρος και θα αποχωρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη Σύνοδο θα απουσιάσουν οι ηγέτες της Ουγγαρίας και της Αυστρία.

Και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι θα παραστεί στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

Κατά την έναρξη της Συνόδου, η Ρομπέρτα Μέτσολα θα ανταλλάξει απόψεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Στην παρέμβασή της, θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

«Ανυπομονώ για την επίσκεψή μου στην Κύπρο και για τη συμμετοχή μου στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο φιλοξενεί στη χώρα του ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια σημαντική στιγμή, με την παγκόσμια αστάθεια και τις τιμές της ενέργειας που εκτοξεύονται, ενώ επίκεινται οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, επί του οποίου το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τη θέση του στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας. Είμαι βέβαιη ότι, σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κύπρος -ο φάρος της Ευρώπης στην περιοχή- θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά κρίσιμος συνομιλητής μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα εν όψει της επίσκεψης.