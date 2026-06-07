Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

Ερωτηθείς σχετικά, ο Πρόεδρος ανέφερε πως δεν επιθυμεί να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο, σημειώνοντας ότι οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται, αλλά υλοποιούνται. Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση από το Προεδρικό