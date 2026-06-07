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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγία Νάπα: Πήγαν στη βάπτιση, γύρισαν και ήταν τα χρήματα τους άφαντα - Άνοιξαν κλειδωμένα αυτοκίνητα έξω από εκκλησία

 07.06.2026 - 10:33
Αγία Νάπα: Πήγαν στη βάπτιση, γύρισαν και ήταν τα χρήματα τους άφαντα - Άνοιξαν κλειδωμένα αυτοκίνητα έξω από εκκλησία

Περιστατικό κλοπής από αυτοκίνητα καταγγέλλει πολίτης μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι το συμβάν σημειώθηκε μετά από βάπτιση στην εκκλησία Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο, στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στη σελίδα, Πού πήγαμε, οι παρευρισκόμενοι είχαν σταθμεύσει το όχημά τους κάτω από δέντρο, κοντά στην εκκλησία. Όταν τελείωσε το μυστήριο και επέστρεψαν στο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά δεν ανταποκρίνονταν αμέσως. Όπως αναφέρεται, χρειάστηκε να πατήσουν το κουμπί πέντε με έξι φορές μέχρι να ξεκλειδώσει το όχημα.

Αρχικά, όπως σημειώνει ο πολίτης, δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό, καθώς θεώρησαν ότι πιθανόν να υπήρχε πρόβλημα με την μπαταρία του κλειδιού. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο κέντρο, πληροφορήθηκαν για άλλο παρόμοιο περιστατικό, όπου επίσης δεν λειτουργούσε το κλειδί αυτοκινήτου μετά την εκκλησία και, στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι είχαν κλαπεί χρήματα από το όχημα.

Μετά την πληροφορία αυτή, οι ίδιοι έλεγξαν φάκελο που είχαν αφήσει μέσα στο ταμπλό του αυτοκινήτου, ώστε να μην τον χάσουν, και διαπίστωσαν ότι είχαν αφαιρεθεί τα χρήματα που περιείχε.

Ο πολίτης εκφράζει την απορία του για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξαν τα αυτοκίνητα, αφού, όπως τονίζει, ήταν κλειδωμένα. Όπως αναφέρει, άγνωστοι φέρονται να κατάφεραν να ανοίξουν τα οχήματα και στη συνέχεια να τα κλειδώσουν ξανά μετά την κλοπή.

Για το περιστατικό έγινε, σύμφωνα με την ανάρτηση, επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία Αγίας Νάπας. Ο πολίτης αναφέρει ότι προχώρησε στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

 

 

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