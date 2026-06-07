Θλίψη στην επαρχία Λευκωσίας: Πέθανε ο Αλέξανδρος Βιολάρης - Πότε και πού θα γίνει η κηδεία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Κλήρου, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, στις 16:30. Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην κηδεία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 16:00, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Κλήρου. Τους οικείους του θρηνούν τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς. Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές για το Γηροκομείο Κλήρου.