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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στην επαρχία Λευκωσίας: Πέθανε ο Αλέξανδρος Βιολάρης - Πότε και πού θα γίνει η κηδεία

 07.06.2026 - 11:11
Θλίψη στην επαρχία Λευκωσίας: Πέθανε ο Αλέξανδρος Βιολάρης - Πότε και πού θα γίνει η κηδεία

Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους του η είδηση θανάτου του Αλέξανδρου Βιολάρη, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στην Κλήρου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Κλήρου, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, στις 16:30. Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην κηδεία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 16:00, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Κλήρου. Τους οικείους του θρηνούν τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς. Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές για το Γηροκομείο Κλήρου.

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