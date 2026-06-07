Πιάστηκαν στα «πράσα» δύο άνδρες στη Λεμεσό: Πήγαν για διάρρηξη και κατέληξαν με χειροπέδες

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 15:15 λήφθηκε πληροφορία για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε ακατοίκητη κατοικία στη Γερμασόγεια. Αμέσως κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τους δύο υπόπτους στο πίσω μέρος της αυλής του υποστατικού.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν μέσα στην οικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και παρέλαβαν διάφορα αντικείμενα, ανάμεσά τους εργαλεία, αποσυναρμολογημένες μονάδες κλιματισμού, καθώς και σακούλες με καλώδια και τεμάχια χαλκού.

Οι δύο ύποπτοι παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε την κράτησή τους για περίοδο πέντε ημερών προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.