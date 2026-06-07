Στραμμένα στην συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν τα βλέμματα: Τι προσδοκά ο ΠτΔ

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας Έμπας, που έγινε το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, και ερωτηθείς για την αυριανή συνάντησή του με την κ. Ολγκίν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι είναι «μια πολύ σημαντική συνάντηση».

«Μια συνάντηση, η οποία είναι συνέχεια πολλών άλλων συναντήσεων που έγιναν εδώ και καιρό και ξεκίνησαν όλα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Τουρκία, και τη συζήτηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο και ακολούθως τη συνάντησή μας και όσα συζητήσαμε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο», πρόσθεσε.

Άρα, συνέχισε, «η κ. Ολγκίν έρχεται να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς θα δοθεί περαιτέρω ώθηση, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της σύγκλησης μιας διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί επανέναρξη των συνομιλιών». «Άρα προσβλέπω στην αυριανή συνάντηση, ευελπιστώ να υπάρξουν αποτελέσματα», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η κ. Ολγκίν θα μείνει μια εβδομάδα στην Κύπρο και ότι θα επισκεφθεί ακολούθως κι άλλες χώρες, «αντιλαμβάνεστε σε ποιες αναφέρομαι και ευελπιστώ να δημιουργηθούν τέτοια δεδομένα που θα μας οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών».

Επανέλαβε ότι, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τον έχει ενημερώσει τον Μάρτιο, «έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό, με τον οποίο συμμερίζομαι τις προσεγγίσεις και τις απόψεις του». «Η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το σκεπτικό του Γενικού Γραμματέα να μετουσιωθεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που, επαναλαμβάνω, θα οδηγήσει στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών».

Σε ερώτηση αν η άλλη πλευρά έχει κάποια περιθώρια να προσεγγίσει, είπε, «δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της άλλης πλευράς, ούτε είναι ορθό να μιλήσω εκ μέρους της άλλης πλευράς». «Κρατώ τη συνομιλία, ως μου μεταφέρθηκε του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο, που ήταν, αν θέλετε, το σημείο που οδήγησε τον Γενικό Γραμματέα να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια», πρόσθεσε.

«Μια νέα προσπάθεια, η οποία, επαναλαμβάνω, ευελπιστώ να οδηγήσει θετικά αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι από δικής μας πλευράς. Όλο αυτό το διάστημα έγιναν αρκετές επαφές με τα στελέχη της διαπραγματευτικής μας ομάδας και ευελπιστώ αύριο να έχουμε μια συζήτηση, η οποία στη συνέχεια και της συνάντησης που θα έχει και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη το απόγευμα, αλλά και τις επαφές που θα γίνουν εκτός Κύπρου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθοριστικής σημασίας, να οδηγηθούμε στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών», είπε τέλος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ