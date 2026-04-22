Εξαιρετικά σημαντική η Άτυπη Σύνοδος Αρχηγών Κρατών στην Κύπρο - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των δύο ημερών

Η Σύνοδος, η οποία θα φιλοξενηθεί με την ευκαιρία της ενάσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, λαμβάνει χώρα εν μέσω σημαντικών περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες θα απασχολήσουν σημαντικό μέρος των συζητήσεων. Όσα τεκταίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της Συνόδου και της παρουσίας στην Κύπρο των Ευρωπαίων ηγετών.

Οι εργασίες θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Απριλίου, με δείπνο εργασίας το οποίο θα φιλοξενηθεί στη μαρίνα της Αγίας Νάπας, στην επαρχία Αμμοχώστου. Οι αφίξεις των ηγετών στην Αγία Νάπα αναμένεται να αρχίσουν στις 6:15 μμ. και θα γίνεται η υποδοχή τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αντιμετώπισή τους από την ΕΕ, με συμβολή της στην αποκλιμάκωση της κρίσης.

Θα τεθεί, επίσης, το θέμα της ετοιμότητας της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια, περιλαμβανομένων πτυχών που σχετίζονται με το άρθρο 42(7) της Συνθήκης της ΕΕ, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Παράλληλα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας και πώς η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει εισηγήσεις για μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, οι εργασίες της άτυπης Συνόδου θα φιλοξενηθούν στη Λευκωσία και στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα διαβουλευθούν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο δοθεί πολιτική κατεύθυνση στις συζητήσεις για αυτό, προσανατολισμένη στην επίτευξη προόδου που να επιτρέψει μια πολιτική συμφωνία στο τέλος του έτους.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς φακέλους που κληρονόμησε η Κυπριακή Προεδρία. Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 ήταν η ολοκλήρωση της τεχνικής εργασίας και η έγκαιρη μετάβαση των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο, έχοντας ως γνώμονα τη μέγιστη δυνατή συμβολή της Προεδρίας μας στην εντολή των ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο, για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Ο ενδιάμεσος αυτός στόχος έχει επιτευχθεί.

Οι αφίξεις των ηγετών στις 24/4 θα αρχίσουν στις 8:00 πμ. Στις 12:10 μμ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Άτυπης Συνόδου, θα ακολουθήσει συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με περιφερειακούς εταίρους, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας. Έχουν προσκληθεί η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Οι αφίξεις των περιφερειακών εταίρων θα αρχίσουν στις 12:50 μμ. Θα συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και θα συμβάλει στη συζήτηση τρόπων ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, Μέσης Ανατολής και Κόλπου, αλλά και για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Στις 3:40 μμ θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο.