ΑρχικήΕλλάδα
Νέες αποκαλύψεις για τη 19χρονη - «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans»

 22.04.2026 - 17:30
Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης Μυρτούς παρουσίασε, μέσα από τη φυλακή, τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι, λίγο πριν η νεαρή βρεθεί νεκρή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε ότι γνώρισε τη Μυρτώ περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα σε έναν γάμο στο Αργοστόλι και από τότε διατηρούσαν φιλική σχέση. Όπως ανέφερε, ζούσε στην Αθήνα και επέστρεψε στην Κεφαλονιά για το Πάσχα, περίοδο κατά την οποία συναντήθηκαν δύο-τρεις φορές για καφέ ή ποτό. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του πατέρα της 19χρονης ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών ή μαστροπείας, καθώς και οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι, μέσω του δικηγόρου του, κατατέθηκε στην ανακρίτρια υλικό που -όπως λέει- δείχνει πως η Μυρτώ διατηρούσε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, προσκομίζοντας στοιχεία που συγκέντρωσε η αδελφή του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η 19χρονη γνώριζε έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος της είχε στείλει 220 ευρώ μέσω IRIS και συμμετείχε σε βιντεοκλήση μαζί τους το επίμαχο βράδυ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον 66χρονο τον γνώρισε μέσω μιας τρανς γυναίκας περίπου 40 ετών και διατηρούσαν επικοινωνία με συνομιλίες και βιντεοκλήσεις. Ανέφερε επίσης ότι η Μυρτώ είχε συναντηθεί μαζί του δύο φορές, μία στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά, ενώ σχεδίαζαν να ταξιδέψουν μαζί το καλοκαίρι.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, περιέγραψε ότι, αφού έλαβαν τα χρήματα, πήγαν στο δωμάτιο του καταλύματος. Εκείνος μεταμφιέστηκε, φορώντας περούκα και μακιγιάζ, καθώς επρόκειτο να συμμετάσχουν σε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Προηγουμένως είχαν αγοράσει βότκα και χυμούς από καφετέρια. Στο δωμάτιο, όπως είπε, άλλαξε ρούχα και χρησιμοποίησε ερωτικά βοηθήματα.

Επιπλέον, παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε με έναν πρώην αρσιβαρίστα για να του προμηθεύσει κοκαΐνη, δηλώνοντας πως είναι χρήστης ουσιών και έχει ζητήσει να γίνει τοξικολογικός έλεγχος. Ανέφερε ακόμη ότι ένας άνδρας από διπλανό δωμάτιο συμμετείχε στη συνεύρεση. Όταν η Μυρτώ παρουσίασε σπασμούς, υποστήριξε ότι ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ένας άλλος από την παρέα ανέλαβε να δώσει τη διεύθυνση.

Για όσα ακολούθησαν, είπε ότι παρέμεινε στο δωμάτιο για να αφαιρέσει το μακιγιάζ και τη μεταμφίεσή του, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σχετικά με τη μαύρη σακούλα που κρατούσε, εξήγησε ότι περιείχε την περούκα, τα ρούχα και τα εσώρουχα που φορούσε, καθώς και τα μπουκάλια από τα ποτά. Τέλος, δήλωσε ότι παρέδωσε στην ανακρίτρια δύο τεχνητές βλεφαρίδες που είχε στην κατοχή του και ότι πέταξε τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς να θυμάται πού ακριβώς.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: Στα θύματα της τραγωδίας της Γερμασόγειας η 27χρονη Κολομβιανή - Φωτογραφία
Μυστήριο με «διπλό ήλιο» στον κυπριακό ουρανό: Το φαινόμενο που μπέρδεψε τους πολίτες - Δείτε φωτογραφία
Πολλά πυροσβεστικά οχήματα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Ποιος ο λόγος
Πένθος στο ΡΙΚ: Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κοραή Γερολέμου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
​Αλλάζουν όλα στα κινητά μας: Ξεχάστε τις χαλασμένες μπαταρίες και τις οθόνες που δεν φτιάχνονται
Τέλος η φαλάκρα; Νέος φυτικός ορός από την Κίνα συνδέεται με επανεμφάνιση μαλλιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

 

 

 

Αεροπλάνο πέταξε χωρίς τους 192 επιβάτες του για έναν απίθανο λόγο

 22.04.2026 - 17:02

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

  •  22.04.2026 - 15:57
Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

  •  22.04.2026 - 16:28
Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

  •  22.04.2026 - 12:24
SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

  •  22.04.2026 - 12:32
«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

  •  22.04.2026 - 14:39
Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

  •  22.04.2026 - 13:45
Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

  •  22.04.2026 - 15:21
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

  •  22.04.2026 - 15:47

