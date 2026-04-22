Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Τραγικό τέλος για τη 43χρονη Ελευθερία - Βρέθηκε νεκρή στο όχημά της
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για τη 43χρονη Ελευθερία - Βρέθηκε νεκρή στο όχημά της

 22.04.2026 - 17:55
Τραγικό τέλος για τη 43χρονη Ελευθερία - Βρέθηκε νεκρή στο όχημά της

Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ, φέροντας τραύμα από όπλο. Να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκε όπλο δίπλα της, γεγονός που εκ των πραγμάτων αποκλείει την πιθανότητα αυτοκτονίας, παραπέμποντας σε δολοφονική ενέργεια. Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής.

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, εστάλη από το κινητό της Ελευθερίας Γιακουμάκη στα παιδιά της που επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της το αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα». Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται όταν ο κάτοχος του τηλεφώνου απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε εντοπιστεί νεκρός εχθές (21/4) στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν είχαν σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε το λιθόστρωτο μονοπάτι πάνω από το ξωκλήσι και σε ένα κοίλωμα του βράχου ανάμεσα σε εικόνες Αγίων, αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο. Ειχε κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του. Η αυτοκτονία του σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: Στα θύματα της τραγωδίας της Γερμασόγειας η 27χρονη Κολομβιανή - Φωτογραφία
Μυστήριο με «διπλό ήλιο» στον κυπριακό ουρανό: Το φαινόμενο που μπέρδεψε τους πολίτες - Δείτε φωτογραφία
Πολλά πυροσβεστικά οχήματα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Ποιος ο λόγος
Πένθος στο ΡΙΚ: Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κοραή Γερολέμου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
​Αλλάζουν όλα στα κινητά μας: Ξεχάστε τις χαλασμένες μπαταρίες και τις οθόνες που δεν φτιάχνονται
Τέλος η φαλάκρα; Νέος φυτικός ορός από την Κίνα συνδέεται με επανεμφάνιση μαλλιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξαιρετικά σημαντική η Άτυπη Σύνοδος Αρχηγών Κρατών στην Κύπρο - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των δύο ημερών

 22.04.2026 - 17:42
Επόμενο άρθρο

LIVE: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

 22.04.2026 - 18:13

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

Άμεση απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ – «Να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974»

  •  22.04.2026 - 15:57
Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

Kυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση των δύο ηγετών

  •  22.04.2026 - 16:28
Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

Μακάριος Δρουσιώτης: «Αυτό είναι καραμπινάτο δείγμα αναξιοπιστίας της Αστυνομίας - Επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών»

  •  22.04.2026 - 19:00
Εξαιρετικά σημαντική η Άτυπη Σύνοδος Αρχηγών Κρατών στην Κύπρο - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των δύο ημερών

Εξαιρετικά σημαντική η Άτυπη Σύνοδος Αρχηγών Κρατών στην Κύπρο - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των δύο ημερών

  •  22.04.2026 - 17:42
«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

«Πράσινο φως» για επιστροφή των πλεονασμάτων – Δικαιώνονται 100.000 Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών – Αύριο η κρίσιμη συνεδρία στην Βουλή

  •  22.04.2026 - 14:39
Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

  •  22.04.2026 - 13:45
Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

Οδηγοί Προσοχή: «Αστακός» η Κύπρος ενόψει της Άτυπης Συνόδου - Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται

  •  22.04.2026 - 15:21
Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

Έγινε κι αυτό: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή... οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους

  •  22.04.2026 - 15:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα