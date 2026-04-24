ΑρχικήΚοινωνία
Μας άνοιξε η όρεξη! Γνωστή αλυσίδα fast food άνοιξε νέο στέκι στη Λεκωσία - Φωτογραφίες

 24.04.2026 - 19:01
Ένα νέο γαστρονομικό στέκι κάνει αισθητή την παρουσία του στη Λακατάμια, δίνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο street food.

Το γνωστό brand των Burger Heroes που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια την πορεία του από ένα απλό food truck, συνεχίζει να αναπτύσσεται, εγκαινιάζοντας ακόμη έναν χώρο που συνδυάζει γεύση και αισθητική με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Η ιστορία του ξεκινά το 2022, όταν τρεις φίλοι αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στον χώρο του street food, στήνοντας το πρώτο τους σημείο στον Στρόβολο. Με βασικό όπλο τα ποιοτικά burgers και τη δημιουργική προσέγγιση –αφού τα ονόματα των επιλογών εμπνέονται από γνωστούς ήρωες– κατάφεραν γρήγορα να ξεχωρίσουν και να αποκτήσουν φανατικό κοινό.

Η επιτυχία αυτή οδήγησε στη σταδιακή επέκταση, με νέα σημεία σε διαφορετικές περιοχές, μέχρι και τη δημιουργία κανονικών εστιατορίων. Το πιο πρόσφατο εγχείρημα βρήκε τελικά στέγη στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λακατάμια, σε έναν χώρο που ξεχωρίζει όχι μόνο για το φαγητό αλλά και για την αισθητική του.

Ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε αυθεντικό αμερικάνικο diner, με χαρακτηριστικούς καναπέδες, retro στοιχεία και μια ατμόσφαιρα που σε μεταφέρει σε άλλη εποχή. Παράλληλα, το μενού έχει εμπλουτιστεί, προσφέροντας πέρα από burgers και επιλογές όπως χειροποίητα παγωτά και milkshakes, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία.

Η ανάπτυξη του brand δεν σταματά εδώ, καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα επόμενα σχέδια, με ένα νέο σημείο να αναμένεται σύντομα, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες στον χώρο του σύγχρονου street food στην Κύπρο.

(96912004) Αρχ. Μακαρίου 16, Λακατάμια. Δ-Κ 12.00-22.30

Με πληροφορίες από checkincyprus.com

