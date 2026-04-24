Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήTravel
TRAVEL

Τέλος οι δωρεάν χειραποσκευές - Μεγάλη αεροπορική εταιρεία θα τις χρεώνει πλέον

 24.04.2026 - 17:20
Τέλος οι δωρεάν χειραποσκευές - Μεγάλη αεροπορική εταιρεία θα τις χρεώνει πλέον

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τη χειραποσκευή στα αεροπορικά ταξίδια. Η Lufthansa φέρνει στην Ευρώπη το αμερικανικό μοντέλο των «bare-bones» ναύλων (η πιο λιτή εκδοχή εισιτηρίου), αναγκάζοντας ακόμα και τους πιο έμπειρους ταξιδιώτες να επανεξετάσουν τι χωράει στις αποσκευές τους.

Με το νέο ναύλο Economy Basic το δικαίωμα για το κλασικό βαλιτσάκι στην καμπίνα παύει να θεωρείται δεδομένο, καθώς η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα μετακυλίεται πλέον απευθείας στο… μέγεθος της τσάντας σας.

Αν ετοιμάζεστε για το επόμενο επαγγελματικό ταξίδι ή μια σύντομη απόδραση από τον Μάιο και μετά, δείτε τι ακριβώς αλλάζει για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων στην πύλη επιβίβασης.

Τέλος η δωρεάν χειραποσκευή

Η Lufthansa ακολουθεί το μοντέλο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών (όπως η United), με στόχο τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη. Παράλληλα, ο ναύλος «Economy Light» θα αναβαθμιστεί, επιτρέποντας πλέον την αλλαγή κράτησης με την καταβολή ενός τέλους.

Με το νέο σύστημα οι επιβάτες θα δικαιούνται δωρεάν μόνο ένα προσωπικό αντικείμενο (όπως τσάντα laptop ή μικρό σακίδιο πλάτης). Οτιδήποτε μεγαλύτερο θα θεωρείται επιπλέον υπηρεσία και θα χρεώνεται αναλόγως.

Οι κρατήσεις ανοίγουν σταδιακά από τις 28 Απριλίου. Η χρέωση θα εφαρμόζεται για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων από τις 19 Μαΐου και θα ισχύει σε όλες τις εταιρείες του ομίλου (Lufthansa, Swiss, Austrian, κ.λπ.).

Η πίεση από το κόστος των καυσίμων

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία δέχεται ισχυρές πιέσεις από την κατακόρυφη άνοδο των τιμών στα καύσιμα, λόγω της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η American Airlines αύξησε τα τέλη για τις παραδοσιακές αποσκευές κατά 10-150 δολάρια, ανάλογα με τον αριθμό τους, ενώ πολλές εταιρείες μειώνουν τα οφέλη στην οικονομική θέση για να εξισορροπήσουν τις οικονομικές τους απώλειες.

ΠΗΓΗ: Tovima.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!
Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης
Η Ριάνα σε μία πολύ σέξι φωτογράφιση: Οι αποκαλυπτικές πόζες με φλοράλ εσώρουχα
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων
Θλίψη για τον επιχειρηματία Κρις Παναγιώτου - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Σολωμού: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 24.04.2026 - 16:54
Επόμενο άρθρο

«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

 24.04.2026 - 17:35
Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου με την Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ένα γεμάτο διήμερο σε Αγία Νάπα και Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

  •  24.04.2026 - 17:48
«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

  •  24.04.2026 - 17:35
Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

  •  24.04.2026 - 14:36
«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

  •  24.04.2026 - 16:23
Αναστάτωση στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με Bentley σε κυκλικό κόμβο - Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με Bentley σε κυκλικό κόμβο - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.04.2026 - 18:10
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

  •  24.04.2026 - 18:35
Έχεις ηλεκτρικό όχημα; Δεν θα μπορείς να το φορτίζεις στη Λευκωσία για μια βδομάδα - Δείτε από πότε και τον λόγο

Έχεις ηλεκτρικό όχημα; Δεν θα μπορείς να το φορτίζεις στη Λευκωσία για μια βδομάδα - Δείτε από πότε και τον λόγο

  •  24.04.2026 - 17:47
Τέλος οι δωρεάν χειραποσκευές - Μεγάλη αεροπορική εταιρεία θα τις χρεώνει πλέον

Τέλος οι δωρεάν χειραποσκευές - Μεγάλη αεροπορική εταιρεία θα τις χρεώνει πλέον

  •  24.04.2026 - 17:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα