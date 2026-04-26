ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ - Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα

 26.04.2026 - 20:21
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ - Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας σε παιχνίδι τύπου «σφεντόνα» (Steel Max) την ώρα της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/4), όταν ο ιμάντας έσπασε και το παιχνίδι χτύπησε σε μεταλλική κολόνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της πόλης, ένα καλώδιο σε παιχνίδι τύπου μπάντζι τζάμπινγκ έσπασε την ώρα που η κάψουλα, με δύο επιβάτες, βρισκόταν στον αέρα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη σε μεταλλική κολόνα και στη βάση της εγκατάστασης. Μέσα στην κάψουλα βρίσκονταν δύο παιδιά, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν στο έδαφος από θραύσματα.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο, τα παιδιά παρέμειναν δεμένα στις θέσεις τους σε κατάσταση πανικού, με την κάψουλα να κρέμεται από ένα καλώδιο.

Βίντεο από το ατύχημα στη Σεβίλλη

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινό κέντρο υγείας.

ΠΗΓΗ: in.gr

