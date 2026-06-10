Τουρίστες πλήρωσαν 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη: «Το χειρότερο που έχω δοκιμάσει ποτέ»

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Παρέλαβαν παγωτά με τρεις μπάλες αντί για δύο (προς 4 ευρώ η μπάλα), προστέθηκαν 2 ευρώ για σαντιγί, χρεώθηκαν επιπλέον 3 ευρώ για ένα μικρό μακαρόν και 5 ευρώ για ένα μικρό κανόλι.

Ο τελικός λογαριασμός εκτινάχθηκε στα 22 ευρώ ανά παγωτό, φτάνοντας το συνολικό ποσό των 44 ευρώ.

Η Νικόλ Αν, μιλώντας σε ταξιδιωτική ομάδα στο Facebook, χαρακτήρισε το μαγαζί «τουριστική παγίδα», εξηγώντας ότι πίστευε πως τα συνοδευτικά ήταν δωρεάν, ενώ πρόσθεσε απογοητευμένη ότι ήταν «το χειρότερο παγωτό που έχει δοκιμάσει ποτέ». Στην ανάρτησή της, πολλοί άλλοι χρήστες συμφώνησαν, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές είναι δυστυχώς συνηθισμένες στα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr