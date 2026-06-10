Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά σήμερα στο Ιράν, προειδοποιεί ο Τραμπ: «Έχουμε το δικαίωμα, κατέρριψαν το ελικόπτερό μας»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις.

«Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά, σήμερα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.





«Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας» ανέφερε ο Τραμπ.



«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα - σε περίπτωση που το χάσατε ή δεν ανοίξατε την τηλεόρασή σας» δήλωσε.



«Συνεργάζομαι με το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες και θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



