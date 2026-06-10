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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελέστηκε η Ακολουθία του Μηνύματος για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου

 10.06.2026 - 19:25
Τελέστηκε η Ακολουθία του Μηνύματος για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου

Η Ακολουθία του Μηνύματος για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, προ του πανηγυρικού εσπερινού, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία.

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, οι Αρχιερείς, Ιερείς, μοναχές, πιστοί, εν πομπή από το Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, κατευθύνθηκαν προς τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, όπου τα μέλη της Ιεράς Συνόδου εισήλθαν εντός του Ιερού βήματος και υπέγραψαν πάνω στην Αγία Τράπεζα το Πρακτικό της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον «ιστορικό κώδικα» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ακολούθως, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου διάβασε το Μεγάλο Μήνυμα, την «Πράξη Εκλογής». Στη συνέχεια ο εκλεγείς Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος εισήλθε στον Καθεδρικό Ναό και απηύθυνε τον «ευχαριστήριο λόγο» του, δηλώνοντας την κανονική αποδοχή της εκλογής του. Ο νέος Ιεράρχης εισήλθε μετέπειτα εντός του Ιερού Βήματος και υπέγραψε τον ιστορικό κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, επισφραγίζοντας την εκλογή του.

Αύριο Πέμπτη, επ’ ευκαιρία της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, θα τελεστεί Αρχιερατικό Συλλείτουργο προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, συλλειτουργούντων του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίου και μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η εις Επίσκοπο Χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα 18:00, θα γίνει η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου. Τον Μητροπολίτη Πάφου θα συνοδεύουν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και μέλη της Ιεράς Συνόδου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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