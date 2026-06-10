Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπορρίφθηκαν εφέσεις κατηγορουμένων για βιασμούς και αρπαγή, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απορρίφθηκαν εφέσεις κατηγορουμένων για βιασμούς και αρπαγή, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

 10.06.2026 - 17:46
Απορρίφθηκαν εφέσεις κατηγορουμένων για βιασμούς και αρπαγή, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

Το Εφετείο απέρριψε σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις τις εφέσεις κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμοί, σεξουαλικά αδικήματα, ψυχολογική βία και απαγωγή ή αρπαγή παιδιών, επικυρώνοντας τις αποφάσεις των Κακουργιοδικείων για συνέχιση της κράτησής τους μέχρι την ολοκλήρωση των δικών τους.

Στην πρώτη υπόθεση, ο M.H. αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, βιασμό της συζύγου του, κοινή επίθεση, κακόβουλη ζημιά, παράνομο περιορισμό της ελευθερίας της, ψυχολογική βία, απειλές διάδοσης γυμνών φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και μεταφορά των δύο παιδιών τους στην Ιορδανία χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του Εφετείου ότι το μαρτυρικό υλικό δεν στοιχειοθετεί επαρκώς πιθανότητα καταδίκης και ότι δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος φυγοδικίας, προτείνοντας παράλληλα την επιβολή αυστηρών όρων εγγύησης.

Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ορθά διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως πιθανότητα καταδίκης και πραγματικό κίνδυνο διαφυγής, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των κατηγοριών, τις πιθανές αυστηρές ποινές και το γεγονός ότι τα παιδιά του βρίσκονται πλέον εκτός Κύπρου.

Στη δεύτερη υπόθεση, ο N.P. ο οποίος δικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου για βιασμό, σεξουαλική παρενόχληση και αρπαγή ή απαγωγή, επιχείρησε να ανατρέψει την απόφαση κράτησής του επικαλούμενος νέα στοιχεία που, κατά την υπεράσπιση, αποδυνάμωναν σημαντικά την υπόθεση της κατηγορούσας Αρχής.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν η απουσία σπερματικών κυττάρων του κατηγορούμενου στην παραπονούμενη, ευρήματα από ιατροδικαστικές εξετάσεις και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Το Εφετείο έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά στο στάδιο της κράτησης, ούτε να οδηγήσουν σε κρίση για την αξιοπιστία της παραπονούμενης, τονίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Και στις δύο αποφάσεις, το Εφετείο επανέλαβε ότι κατά την εξέταση αιτημάτων κράτησης δεν αξιολογείται η τελική ενοχή ή αθωότητα των κατηγορουμένων, αλλά εξετάζεται κατά πόσο το διαθέσιμο μαρτυρικό υλικό δημιουργεί εκ πρώτης όψεως πιθανότητα καταδίκης και εάν εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που δικαιολογούν τη στέρηση της ελευθερίας τους μέχρι τη δίκη.

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η κράτηση αποτελεί μεν εξαιρετικό μέτρο, ωστόσο, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τα δεδομένα που τέθηκαν ενώπιον των πρωτόδικων δικαστηρίων δικαιολογούσαν τη συνέχισή της.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η επιβολή αυστηρών όρων εγγύησης θα μπορούσε να εξουδετερώσει τους κινδύνους που είχαν εντοπιστεί.

Ως εκ τούτου, οι δύο εφέσεις απορρίφθηκαν στο σύνολό τους και οι αποφάσεις των Κακουργιοδικείων για συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεών τους επικυρώθηκαν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρή σε διαμέρισμα στη Λάρνακα: Δεν αναζητήθηκε από συγγενείς για 5-6 μήνες - Μέσω DNA η ταυτοποίησή της
Πώς να ρίξετε τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να πατήσετε off στον κλιματισμό - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Δείτε γιατί παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα» – Η συγκινητική κίνηση της Ιλάειρας – Δείτε βίντεο
Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες έξω από συνεργείο – Εκτεταμένες οι ζημιές
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου στη Στεφανία στα 10.000 μέτρα - Το «ναι» που συγκίνησε επιβάτες - Βίντεο
Νέο γλυκό σποτ άνοιξε σε mall της Πρωτεύουσας και μυρίζει ήδη… κανέλα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ακυρώθηκε αθωωτική απόφαση στην Πάφο - Επανεκδικάζεται υπόθεση κλοπής

 10.06.2026 - 17:30
Επόμενο άρθρο

Απαντά στον ΔΗΣΥ το ΥΠΕΣ - «Το στεγαστικό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη»

 10.06.2026 - 18:00
Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, την Τετάρτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της SEECP, στη Σόφια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

  •  10.06.2026 - 16:24
Απαντά στον ΔΗΣΥ το ΥΠΕΣ - «Το στεγαστικό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη»

Απαντά στον ΔΗΣΥ το ΥΠΕΣ - «Το στεγαστικό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη»

  •  10.06.2026 - 18:00
Απορρίφθηκαν εφέσεις κατηγορουμένων για βιασμούς και αρπαγή, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

Απορρίφθηκαν εφέσεις κατηγορουμένων για βιασμούς και αρπαγή, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

  •  10.06.2026 - 17:46
Ακυρώθηκε αθωωτική απόφαση στην Πάφο - Επανεκδικάζεται υπόθεση κλοπής

Ακυρώθηκε αθωωτική απόφαση στην Πάφο - Επανεκδικάζεται υπόθεση κλοπής

  •  10.06.2026 - 17:30
Χειροπέδες σε δύο επιχειρηματίες για εκβιασμούς στη Λάρνακα - Ο ένας συνδέεται με άλλες δικαστικές υποθέσεις

Χειροπέδες σε δύο επιχειρηματίες για εκβιασμούς στη Λάρνακα - Ο ένας συνδέεται με άλλες δικαστικές υποθέσεις

  •  10.06.2026 - 12:00
Ανώτατο: «Μισή» δικαίωση για τον πρώην Πάφου Τυχικό – Του άνοιξε το παράθυρο μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ανώτατο: «Μισή» δικαίωση για τον πρώην Πάφου Τυχικό – Του άνοιξε το παράθυρο μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο

  •  10.06.2026 - 15:43
ΔΗΣΥ: Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του κόμματος ο Ονούφριος Κουλλάς

ΔΗΣΥ: Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του κόμματος ο Ονούφριος Κουλλάς

  •  10.06.2026 - 15:55
Νέο ιατρικό κέντρο έφτασε στη Λεμεσό – Πότε ανοίγει τις πόρτες του – Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει

Νέο ιατρικό κέντρο έφτασε στη Λεμεσό – Πότε ανοίγει τις πόρτες του – Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει

  •  10.06.2026 - 15:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα