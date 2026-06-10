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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ακυρώθηκε αθωωτική απόφαση στην Πάφο - Επανεκδικάζεται υπόθεση κλοπής

 10.06.2026 - 17:30
Ακυρώθηκε αθωωτική απόφαση στην Πάφο - Επανεκδικάζεται υπόθεση κλοπής

Το Εφετείο Κύπρου ανέτρεψε αθωωτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και διέταξε την επανεκδίκαση υπόθεσης, που αφορά κατηγορίες συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπής από κλειδωμένο χώρο.

Η υπόθεση σχετίζεται με περιστατικό της 18ης Ιουνίου του 2023 στην Πάφο, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος είχε απαλλαγεί στο εκ πρώτης όψεως στάδιο, καθώς το πρωτόδικο δικαστήριο είχε κρίνει ότι υπήρχαν σοβαρά κενά στη μαρτυρία της κατηγορούσας Αρχής, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε απορρίψει ως αναξιόπιστη την αναγνώριση του κατηγορουμένου μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου («dock identification»), επισημαίνοντας την απουσία αναγνωριστικής παράταξης κατά το στάδιο της αστυνομικής έρευνας και θεωρώντας ότι η μαρτυρία δεν επαρκούσε, για να θεμελιωθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση.

Ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι η προσέγγιση αυτή βασίστηκε σε εσφαλμένη νομική θεώρηση, σημειώνοντας ότι η απουσία αναγνωριστικής παράταξης δεν οδηγεί αυτομάτως σε απόρριψη της μαρτυρίας και ότι τέτοια ζητήματα αξιολογούνται συνολικά κατά την ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με το Εφετείο, το πρωτόδικο δικαστήριο προχώρησε σε ανεπίτρεπτη αξιολόγηση της μαρτυρίας στο στάδιο του εκ πρώτης όψεως, αντί να περιοριστεί στο κατά πόσο υπήρχε επαρκές αποδεικτικό υπόβαθρο, για να συνεχιστεί η διαδικασία.

Με βάση αυτή τη διαπίστωση, το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, ακύρωσε την αθωωτική απόφαση και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Η υπόθεση επιστρέφει πλέον στο δικαστήριο για νέα ακροαματική διαδικασία, με το αποδεικτικό υλικό να τίθεται εκ νέου υπό κρίση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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