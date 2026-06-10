Απαντά στον ΔΗΣΥ το ΥΠΕΣ - «Το στεγαστικό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη»

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν στέγη. Όπως αναφέρει, οι δράσεις που περιλαμβάνονται στους δύο αυτούς πυλώνες είναι πολύ περισσότερες από τις προτάσεις που καταθέτει σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Όσα αναφέρονται:

• η μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων, με την εφαρμογή της ταχείας αδειοδότησης. Υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 οικιστικές μονάδες έχουν αδειοδοτηθεί και θα ανεγερθούν ένα με δύο χρόνια νωρίτερα.

• η αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 45%, με την εφαρμογή των Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, μέσα από τα οποία έχουν δρομολογηθεί έργα που θα προσθέσουν 2.500 νέες κατοικίες στην αγορά τα επόμενα χρόνια, από τις οποίες περίπου 400 θα διατεθούν ως προσιτή κατοικία.

• πέραν των 1.400 ατόμων και οικογενειών θα λάβουν (ή έχουν ήδη λάβει) επιχορήγηση μέσω των σχεδίων για νέους κάτω των 41ός ετών και για τις ακριτικές και ορεινές περιοχές. Η πρόσφατη απόφαση για αύξηση των δικαιούχων του σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης νέων και νεαρών οικογενειών κάτω των 41ός (από 400 που ήταν η προκήρυξη του σχεδίου σε περίπου 700), αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

• η ουσιαστική αναβάθμιση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, ο οποίος ήταν σε αδράνεια επί προηγούμενης Κυβέρνησης. Με διευρυμένες αρμοδιότητες και αυξημένη χρηματοδότηση, ο ΚΟΑΓ προχωρεί στην υλοποίηση 244 οικιστικών μονάδων προς πώληση και 192 μονάδων προς ενοικίαση σε προσιτές τιμές, ενώ παράλληλα προωθεί τον διαχωρισμό 135 οικοπέδων σε όλες τις επαρχίες.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, όπως επισήμανε το Υπουργείο, «πρόσφατα η Κυβέρνηση εξήγγειλε το Σχέδιο Ανέγερσης 500 Μονάδων Προσιτού Ενοικίου σε κρατική γη και το Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, για εργαζόμενους στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και του τουρισμού. Παράλληλα, περίπου 4.200 οικογένειες προσφύγων έχουν λάβει επιχορήγηση μέσω των Σχεδίων της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων».

Σημείωσε πως «η άνοδος των τιμών των ακινήτων αποτελεί πρόκληση για όλη την Ευρώπη και δεν οφείλεται αποκλειστικά στην μειωμένη προσφορά και στην αυξημένη ζήτηση κατοικιών, αλλά και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που διαμορφώσαμε και υλοποιούμε, βασίζεται σε τεχνοοικονομικές μελέτες, σε διάλογο με τους φορείς της αγοράς, αλλά και στην ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο Εσωτερικών επισήμανε πως «ως Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία, θέσαμε από την πρώτη ημέρα το στεγαστικό στις κύριες προτεραιότητές μας. Το στεγαστικό πρόβλημα δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτεί συντονισμένες πολιτικές, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και διαρκή προσαρμογή στις νέες συνθήκες».

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ ανέφερε πως «η στεγαστική κρίση δεν έχει αντιμετωπιστεί, τουναντίον επιδεινώνεται. Οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, καθιστώντας δυσκολότερη την απόκτηση στέγης από τα νεαρά ζευγάρια. Ακόμη και όσοι μπορούν να στεγαστούν, δαπανούν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους».

Σημείωσε πως «σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας, το 4ο τρίμηνο του 2025 το κόστος απόκτησης στέγης αυξήθηκε 7.1% (9.6% για διαμερίσματα, 3.4% για οικίες), ρυθμός υψηλότερος μάλιστα από το 3ο τρίμηνο που ήταν 5%. Η ίδια τάση ισχύει και για τα ενοίκια. Δυστυχώς οι υψηλότερες αυξήσεις παρουσιάζονται στα διαμερίσματα που είναι συνήθως η φθηνότερη επιλογή στέγασης.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ ανέφερε πως «είναι προφανές πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση δεν ήταν επαρκή, κάτι που είχαμε προβλέψει πριν από 2 και πλέον χρόνια. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε εισηγηθεί από τότε την παραχώρηση περισσότερων πολεοδομικών κινήτρων, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την αύξηση της στήριξης στα νεαρά ζευγάρια για αγορά και ανακαίνιση παλαιών και αδρανών κατοικιών, τον εκσυγχρονισμό των τοπικών σχεδίων, την παραχώρηση κινήτρων για υπέργειες κατοικίες στην ύπαιθρο, τον απεγκλωβισμό περίκλειστων τεμαχίων κ.ά».

Τέλος, τόνισε πως «ενα είναι το δεδομένο: ότι χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Αλλιώς απλώς θα ακολουθούμε το πρόβλημα και δεν θα το φτάσουμε ποτέ».