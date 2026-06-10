Έντονες αντιδράσεις σε νησί: Παραλία απαγορεύει τις ομπρέλες σε άτομα ηλικίας 10-65 ετών

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της παραλίας σε άριστη κατάσταση, οι τοπικές αρχές επέβαλαν μια σειρά νέων περιορισμών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήσης ομπρέλας για τους επισκέπτες ηλικίας από 10 έως 65 ετών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, δικαίωμα τοποθέτησης ομπρέλας έχουν μόνο οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65 ετών, ενώ επιτρέπεται μόλις μία ομπρέλα ανά ομάδα. Παράλληλα, η πρόσβαση στη δημόσια παραλία προϋποθέτει την καταβολή εισιτηρίου ύψους 10 ευρώ ανά επισκέπτη.

Το μέτρο δεν έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους λουόμενους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριάρχησαν σχόλια έκπληξης, ειρωνείας και δυσπιστίας, με πολλούς να αναρωτιούνται αν θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλικιωμένους συγγενείς ή μικρά παιδιά προκειμένου να έχουν δικαίωμα σκίασης στην παραλία.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, καθώς αρκετοί πολίτες και ειδικοί επεσήμαναν ότι η πολύωρη έκθεση στον ήλιο χωρίς επαρκή προστασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θερμοπληξίας και δερματικών παθήσεων, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι θερμοκρασίες στη Μεσόγειο καταγράφουν συνεχώς νέα υψηλά επίπεδα.

Οι τοπικές αρχές, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι για την προστασία ενός από τα πιο ευαίσθητα και δημοφιλή παράκτια οικοσυστήματα της Σαρδηνίας, σε μια περίοδο που η πίεση από τον μαζικό τουρισμό αυξάνεται συνεχώς.

Οι νέοι περιορισμοί στην παραλία Punta Molentis έχουν προκαλέσει κύμα ειρωνικών σχολίων και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δηλαδή για να στήσω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του δήμου Βιλασίμιους στο Facebook, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των νέων κανονισμών.

Ένας άλλος σχολιαστής αστειεύτηκε γράφοντας: «Για να πάω στην παραλία με ομπρέλα, είτε πρέπει να πάρω μαζί τον παππού μου είτε να αποκτήσω παιδί μέχρι αύριο;».

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Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στα χιουμοριστικά σχόλια. Ορισμένοι πολίτες κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της παραλίας, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι θα επιλέξουν διαφορετικούς προορισμούς όπου θα μπορούν να προστατεύονται από τον ήλιο χωρίς περιορισμούς.

Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι στόχος είναι η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της Punta Molentis, η οποία βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιβαλλοντικής ζώνης και θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ιταλίας. Ωστόσο, η απαγόρευση των ομπρελών για το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών εξακολουθεί να διχάζει την κοινή γνώμη και να πυροδοτεί έντονες συζητήσεις για τα όρια μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και άνεσης των λουόμενων.

Οι αρχές του Βιλασίμιους υπερασπίζονται τα νέα μέτρα, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητα για τη διαφύλαξη ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου φυσικού οικοσυστήματος.

«Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να περιοριστεί η ανθρώπινη επιβάρυνση και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της φυσικής κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο δήμος σε ανακοίνωσή του.

Πέρα από τις ομπρέλες, απαγορεύονται τα κιόσκια, οι σκηνές και οποιοδήποτε άλλο είδου κατασκευής σκίασης. Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, και άλλοι δημοφιλείς ιταλικοί προορισμοί λαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση της αυξημένης επισκεψιμότητας. Στην παραλία Jesolo, κοντά στη Βενετία, οι τοπικές αρχές μείωσαν κατά 20.000 τις διαθέσιμες θέσεις με ξαπλώστρες και ομπρέλες, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο ανάμεσα στους λουόμενους.

Οι δημόσιες παραλίες της Ιταλίας αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση, καθώς το κόστος χρήσης των ιδιωτικών οργανωμένων παραλιών αυξάνεται διαρκώς. Σύμφωνα με στοιχεία της καταναλωτικής οργάνωσης Altroconsumo, το μέσο κόστος ενοικίασης δύο ξαπλωστρών και μίας ομπρέλας σε ιδιωτική παραλία έχει αυξηθεί κατά 24% μέσα στην τελευταία πενταετία και κατά 6% μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει πολλούς Ιταλούς να αποφεύγουν τα ιδιωτικά beach clubs, ενώ τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι κινητοποιήσεις και οι εκκλήσεις για περισσότερες ελεύθερα προσβάσιμες δημόσιες παραλίες.