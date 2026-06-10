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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν - «Μόνο ουσία στις συζητήσεις»

 10.06.2026 - 20:13
«Κλείδωσε» η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν - «Μόνο ουσία στις συζητήσεις»

Την Παρασκευή στις 6.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ενώ το Σάββατο η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα συναντηθεί και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι συναντήσεις της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες θα είναι συνέχιση των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους προχθές Δευτέρα.

Χθες Τρίτη, η Προσωπική Απεσταλμένη είχε χωριστές συναντήσεις με τους δύο διαπραγματευτές με τους οποίους δεν έχει ορισθεί επόμενο ραντεβού, ούτε και συζητήθηκε ενδεχόμενο κοινής τους συνάντησης, πριν από τις νέες χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες.

Όπως επίσης πληροφορείται το ΚΥΠΕ στις συναντήσεις με τους διαπραγματευτές η κ. Ολγκίν συνεχίζει την συζήτηση για την προετοιμασία μιας άτυπης πολυμερούς συνάντησης στα τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου.

Στις συζητήσεις υπάρχει «μόνο ουσία» και όχι ΜΟΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

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