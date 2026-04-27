ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Αναστασιάδης για «Σάντυ»: Αποκάλυψε αν την γνωρίζει - «Κατηγορούμε τη Δικαιοσύνη χωρίς στοιχεία»

 27.04.2026 - 09:38
Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχονται οι έρευνες της Αστυνομίας γύρω από την υπόθεση «Σάντυ», με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να παραμένει έντονο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατάθεση έχει δώσει και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Όπως ανέφερε, «ουσιαστικά κατηγορούμε τη Δικαιοσύνη χωρίς στοιχεία», προσθέτοντας πως «υπάρχει μια τάση ανθρωποφαγίας, η οποία προκαλεί δυσπιστία μεταξύ των πολιτών ως προς το τι είναι αληθές».

Σε ερώτηση κατά πόσο γνωρίζει τη «Σάντυ», απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, ούτε ως επίθετο ούτε ως πραγματικό πρόσωπο».

Παράλληλα, ο τέως Πρόεδρος επεσήμανε ότι «ο μηδενισμός, ο λαϊκισμός και η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό στην απαξίωση», αφήνοντας αιχμές για το δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από την υπόθεση.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο οι ισχυρισμοί και η γενικότερη συζήτηση ενδέχεται να επηρεάσουν τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, απάντησε: «Δυστυχώς ναι, αυτό αποτελεί γεγονός, όπως καταγράφεται και μέσα από τις διάφορες δημοσκοπήσεις».

Παράλληλα δήλωσε ότι ο διορισμός του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην θέση του Γενικού Ελεγκτή ήταν σύσταση του Αβέρωφ Νεοφύτου στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που είχε με πολιτικά κόμματα όταν βρισκόταν στην εξουσία. Όπως ανέφερε, ζητούσε απόψεις για πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν υψηλά αξιώματα της Δημοκρατίας και η εισήγηση του κ. Νεοφύτου ήταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν τον γνώριζε προηγουμένως και πως δεν προερχόταν από τον χώρο του ΔΗΣΥ, αλλά από τον ΔΗΚΟ, όπου είχε δράση στη νεολαία του κόμματος την Αναγέννηση.

 

