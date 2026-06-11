«Έτσι να σας φέρονται στη ζωή σας...» – Πατέρας δείχνει πώς παρέλαβε το παιδικό καρότσι στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Φωτογραφίες

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον χώρο παραλαβής καροτσιών, ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αεροδρόμιο Λάρνακας, χώρος παραλαβής καροτσιών μετά την πτήση. Έτσι να σας φέρονται στη ζωή σας...», προκαλώντας κύμα σχολίων και αντιδράσεων από άλλους χρήστες που μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες.

Δείτε φωτογραφίες: