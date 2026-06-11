Κίνα: Επτά νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανένας τους σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη 1:40 π.μ τοπική ώρα στην πόλη Σινγκάν, μια ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς πόρους.