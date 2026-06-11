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ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Επτά νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη

 11.06.2026 - 10:02
Κίνα: Επτά νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί της νότιας Κίνας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου.

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανένας τους σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη 1:40 π.μ τοπική ώρα στην πόλη Σινγκάν, μια ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς πόρους.

 

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Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

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