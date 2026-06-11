Νέα ανάκληση ποτηριών μεγάλης εταιρείας λόγω τοξικών βαρέων μετάλλων

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με μια έντονη κινητικότητα γύρω από την ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και υγρά στην Ελλάδα. Τους τελευταίους μήνες, η επικαιρότητα απασχολείται έντονα από διαδοχικές ανακλήσεις προϊόντων μεγάλης και δημοφιλούς αλυσίδας ειδών οικιακής χρήσης, της Flying Tiger. Οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) καταγράφουν περιστατικά όπου διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων για κάδμιο έως και 350%, καθώς και για μόλυβδο που άγγιζαν το 222%. Μάλιστα, σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, η Ελλάδα δηλώθηκε στο σύστημα ως χώρα προέλευσης ή κύριας διανομής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση και την ανησυχία του αγοραστικού κοινού.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη χημική επιμόλυνση. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών σε Ευρώπη και Αμερική έχουν φέρει στο φως και σοβαρά μηχανικά ελαττώματα σε παιδικά οικιακά σκεύη και ποτήρια. Χιλιάδες τεμάχια αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία εξαιτίας κατασκευαστικών αστοχιών που δημιουργούσαν άμεσο κίνδυνο αποκόλλησης μικρών κομματιών, γεγονός που εγκυμονεί κίνδυνο πνιγμού για μικρά παιδιά. Παράλληλα, εργαστηριακές έρευνες σε υλικά που πλασάρονται ως οικολογικές εναλλακτικές λύσεις, όπως χάρτινα ποτήρια καφέ και συσκευασίες φαγητού, έδειξαν την παρουσία υπερφθοριωμένων ενώσεων (PFAS) καθώς και άλλων κυτταροτοξικών ουσιών, καταρρίπτοντας τη βεβαιότητα για την απόλυτη ασφάλεια των λεγόμενων «πράσινων» σκευών.

Τα ποτήρια KiK που ανακλήθηκαν λόγω καδμίου και μολύβδου

Η συχνότητα αυτών των φαινομένων προκαλεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προληπτικών ελέγχων που διενεργούν οι ίδιες οι εταιρείες πριν τα προϊόντα τους τοποθετηθούν στις προθήκες των καταστημάτων. Η τακτική της εκ των υστέρων απόσυρσης, αν και προβάλλεται από τις επιχειρήσεις ως υπεύθυνη στάση συμμόρφωσης, αποδεικνύει ότι ελαττωματικά ή επικίνδυνα αντικείμενα καταλήγουν συχνά στα σπίτια των πολιτών προτού εντοπιστεί το πρόβλημα.

Για την προστασία της υγείας τους, οι καταναλωτές οφείλουν να αναπτύξουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής κατά την αγορά ειδών κουζίνας και σκευών σερβιρίσματος. Η πρώτη βασική κίνηση είναι ο σχολαστικός έλεγχος των σημάνσεων στη συσκευασία ή στη βάση του προϊόντος. Πρέπει να αναζητάται το ειδικό σύμβολο που πιστοποιεί την καταλληλότητα για επαφή με τρόφιμα (το χαρακτηριστικό ποτήρι με το πιρούνι) και η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (σήμανση CE).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα γυάλινα ή κεραμικά σκεύη που φέρουν έντονα χρώματα, εξωτερικά τυπώματα, σχέδια με φρούτα ή επικάλυψη σμάλτου, καθώς οι χρωστικές ουσίες και οι βαφές χαμηλού κόστους αποτελούν τη συνηθέστερη πηγή έκλυσης μολύβδου και καδμίου. Προτιμότερο είναι να επιλέγονται διάφανα γυάλινα σκεύη χωρίς πρόσθετη διακόσμηση στο σημείο που έρχεται σε επαφή με τα χείλη.

Επιπλέον, κατά την αγορά παιδικών σκευών, είναι αναγκαίος ο έλεγχος της στιβαρότητας της κατασκευής. Πρέπει να αποφεύγονται προϊόντα με αποσπώμενα μικρά πλαστικά μέρη, ευαίσθητα καπάκια ή ενσωματωμένα διακοσμητικά στοιχεία που μπορούν να σπάσουν εύκολα με τη χρήση ή στο πλυντήριο πιάτων. Τέλος, η παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων των κρατικών φορέων, όπως ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τις τρέχουσες ανακλήσεις και να απομακρύνουν άμεσα από την καθημερινότητά τους κάθε ύποπτο αντικείμενο.



Πηγή:cibum.gr