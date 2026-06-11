Πασίγνωστη κολόνια με τοξική ουσία: Από τον ΕΟΦ στο ευρωπαϊκό Safety Gate μετά από 8 μήνες - Ποια αγορά αφορά

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και πρόσφατη ευρωπαϊκή ειδοποίηση μέσω του συστήματος ταχείας προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα Safety Gate. Σύμφωνα με την ειδοποίηση SR/01559/26 που δημοσιεύτηκε στις 05/06/2026, εντοπίστηκε στην ελληνική αγορά το προϊόν “ACQUA DI CIQ EAU DE PARFUM”, σε συσκευασία 25 ml, με αριθμό παρτίδας 012021GD και barcode 6932762127999. Το προϊόν κατατάχθηκε ως χημικός κίνδυνος, καθώς εργαστηριακός έλεγχος των συστατικών του έδειξε την παρουσία της ουσίας 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), η οποία δεν επιτρέπεται στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συγκεκριμένη ουσία είναι ευρύτερα γνωστή στη βιομηχανία καλλυντικών ως Lilial (Butylphenyl Methylpropional) και έχει ταξινομηθεί επιστημονικά ως ουσία με πιθανή τοξικότητα για την αναπαραγωγή (reprotoxic substance). Με βάση την ευρωπαϊκή επιστημονική αξιολόγηση από επιτροπές ασφάλειας καταναλωτών, η ουσία αυτή συνδέεται με πιθανή βλάβη στη γονιμότητα, ενδεχόμενη αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο δερματικής ευαισθητοποίησης. Για τον λόγο αυτό, εντάχθηκε στην κατηγορία των απαγορευμένων ουσιών για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα Κανονισμός Καλλυντικών Προϊόντων ΕΕ.

Η απαγόρευση της συγκεκριμένης ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2022, μετά από τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού καλλυντικών, όταν κρίθηκε ότι η συνολική επιστημονική τεκμηρίωση δεν επιτρέπει πλέον την ασφαλή χρήση της ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η απόφαση βασίστηκε σε αξιολογήσεις επιστημονικών επιτροπών της Ε.Ε. που έλαβαν υπόψη τόσο πειραματικά δεδομένα τοξικότητας όσο και εκτιμήσεις κινδύνου για τον καταναλωτή υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Το άρωμα είχε ανακληθεί από τον ΕΟΦ

Η υπόθεση του συγκεκριμένου αρώματος δεν εμφανίστηκε αρχικά στο ευρωπαϊκό σύστημα ως νέο εύρημα, αλλά ξεκίνησε από τις ελληνικές αρχές. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ είχε ήδη από τις 2/10/2025 προχωρήσει σε ανάκληση της παρτίδας 012021GD του καλλυντικού “ACQUA DI CIQ EAU DE PARFUM NATURAL SPRAY VAPORISATEUR”, μετά από εργαστηριακούς ελέγχους που διαπίστωσαν την παρουσία της επικίνδυνης ουσίας. Αφού ολοκληρώθηκε η εθνική διαδικασία ελέγχου και εκδόθηκε η σχετική απόφαση απόσυρσης, η Ελλάδα προχώρησε στη διαβίβαση της υπόθεσης στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας προειδοποίησης Safety Gate, στο πλαίσιο της υποχρέωσης ενημέρωσης των υπόλοιπων κρατών-μελών για προϊόντα που εντοπίζονται ως μη συμμορφούμενα και δυνητικά επικίνδυνα.

Η χρονική απόσταση μεταξύ της εθνικής ανάκλησης και της ευρωπαϊκής ειδοποίησης δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο. Μετά την απόφαση του ΕΟΦ, απαιτείται η ολοκλήρωση και τυπική επεξεργασία του φακέλου, η τεχνική τεκμηρίωση των ευρημάτων και η αποστολή τους μέσω των θεσμικών καναλιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, η υπόθεση καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο κοινό σύστημα ενημέρωσης, ώστε να ενημερωθούν όλα τα κράτη-μέλη και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα όπου χρειάζεται.

Έτσι, η ειδοποίηση στο Safety Gate δεν συνιστά νέα ή μεταγενέστερη ανακάλυψη του κινδύνου, αλλά την επίσημη ευρωπαϊκή καταγραφή μιας υπόθεσης που είχε ήδη αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο από τις ελληνικές αρχές. Παρά το σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, προϊόντα που περιέχουν απαγορευμένες ουσίες εξακολουθούν να εμφανίζονται στην αγορά για διάφορους λόγους. Συχνά πρόκειται για παλαιότερες παρτίδες που δεν έχουν αποσυρθεί έγκαιρα από την εφοδιαστική αλυσίδα ή για προϊόντα που διακινούνται μέσω παράλληλων εισαγωγών και μη επίσημων καναλιών διανομής. Επιπλέον, η πώληση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών μπορεί να δυσκολεύει τον άμεσο έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται και παραβάσεις από διανομείς που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις αποφάσεις απόσυρσης των αρχών. Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρά την ύπαρξη αυστηρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η ανάγκη για συνεχείς ελέγχους και μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία των καταναλωτών.

Πηγή: cibum.gr