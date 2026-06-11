Κατέθεσε ένσταση ο ΓΔ του Υφυπουργείου Τουρισμού – Ζητά να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα

Στην πολυσέλιδη ένσταση, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, ο δικηγόρος του ΓΔ του Υφυπουργείου, αιτείται να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα ο πελάτης του σημειώνοντας ότι η απομάκρυνσή του δεν δικαιολογείται από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και την ανάγκη ουσιαστικής διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος.

Επικαλείται το άρθρο 85(1)(1Α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2025, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία πάσχει τόσο ως προς τη νομιμότητα όσο και ως προς την αιτιολόγησή της, αφού προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η καταγγελία και εισήγηση εναντίον του έγινε από τον Υφυπουργό Τουρισμού, ο διορισμός του οποίου, σύμφωνα με την ένσταση, είναι αντίθετος ή συγκρούεται με τις διατάξεις του Συντάγματος. Υποστηρίζεται επίσης ότι, και η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως αρμόδιας αρχής που εισηγήθηκε τη διαθεσιμότητα, είναι παράνομη λόγω της συμμετοχής Υφυπουργών των οποίων οι διορισμοί φέρονται να αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Η ένσταση υποστηρίζει ακόμη ότι από την επιστολή του Υφυπουργού Τουρισμού προς τον Πρόεδρο και το Υπουργικό Συμβούλιο, τα πρακτικά της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου και την εισήγησή του προς την ΕΔΥ προκύπτει ότι η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά παραπτώματα του Μέρους Ι του Πρώτου Πίνακα του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, για τα οποία προβλέπεται ενδοτμηματική έρευνα από την ίδια την Αρμόδια Αρχή.

Στην ένσταση αναφέρεται επίσης ότι με την εισήγηση για διαθεσιμότητα παραβιάζεται το άρθρο 85(1) του Νόμου, καθώς η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει δυνατότητα διαθεσιμότητας μόνο όταν διατάσσεται έρευνα δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 81 και όχι στις περιπτώσεις της παραγράφου (α), στις οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ένστασης, εμπίπτει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν αιτιολόγησε γιατί ενεργοποίησε την επιφύλαξη του άρθρου 81(2)(α), η οποία επιτρέπει παραπομπή του ζητήματος στην Επιτροπή λόγω σοβαρότητας του παραπτώματος ή των περιστάσεων τέλεσής του. Σύμφωνα με την ένσταση, στα πρακτικά δεν καταγράφονται ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν την εφαρμογή της εν λόγω επιφύλαξης, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νομολογίας για επαρκή αιτιολόγηση.

Αναφέρεται επίσης ότι τα περιστατικά στα οποία αναφέρονται στην καταγγελία «αφορούν γεγονότα που έχουν ήδη λάβει χώρα και είναι καταγεγραμμένα σε υπηρεσιακή αλληλογραφία, σε ηλεκτρονικά αρχεία του Υφυπουργείου και σε ανταλλαγές με πολλαπλούς αποδέκτες. Το σχετικό υλικό, επομένως, είναι ήδη υφιστάμενο, αντικειμενικά ελέγξιμο και δεν βρίσκεται στην αποκλειστική κατοχή του πελάτη μου».

Προστίθεται ότι «στελέχη του Υφυπουργείου έχουν ήδη τοποθετηθεί γραπτώς επί ζητημάτων που ο καταγγέλλων επικαλείται. Υπό τα δεδομένα αυτά, δεν τεκμηριώνεται πραγματική ανάγκη απομάκρυνσής του πελάτη μου για σκοπούς διασφάλισης μαρτυρικού υλικού ή προστασίας της έρευνας με αποτέλεσμα να υπάρχει παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης».

Επιπρόσθετα, προβάλλεται ότι ακόμη και αν θεωρηθεί νόμιμη η ενεργοποίηση της επιφύλαξης, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 85(1), αφού η αναφορά του νόμου σε έρευνα δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 81 αφορά, κατά τον ισχυρισμό του ενιστάμενου, διαφορετικές και σοβαρότερες περιπτώσεις παραπτωμάτων από εκείνες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα.

«Η απομάκρυνσή του πελάτη μου σε αυτό το στάδιο δεν ενισχύει, αλλά αποδυναμώνει τη διοικητική συνέχεια και την ικανότητα του Υφυπουργείου να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις του», αναφέρεται. Προστίθεται ότι στις 22 Ιουνίου θα παρουσιαστεί στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής το έργο Εκφυούς Τουρισμού με διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και συνολική δαπάνη πέραν του 1 εκ. και στην 23 Ιουνίου θα συζητήσει στο Ευρωκοινοβούλιο τη σημασία της συνδεσιμότητας για τον Τουρισμό νησιωτικών κρατών, ενώ στις 30 Ιουνίου θα υπερασπιστεί ενώπιον της διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών το στρατηγικό σχεδιασμό της περιόδου 2027-29. «Τυχόν απομάκρυνση από τα καθήκοντα του θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις ίδιες τις δράσεις όσο και γενικότερα στο δημόσιο συμφέρον της Υπηρεσίας», αναφέρεται.

Στην ένσταση γίνεται επίσης λόγος για ανεπαρκή αιτιολόγηση ως προς την επίκληση του δημοσίου συμφέροντος. Υποστηρίζεται ότι η κατοχή διευθυντικής θέσης και η δυνατότητα επηρεασμού μαρτύρων δεν αρκούν αφ’ εαυτών για να στοιχειοθετήσουν λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενώ γίνεται επίκληση της νομολογίας στην υπόθεση «Βαρβάρας Περικλέους ν. Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας (1993) 3 ΑΑΔ 579», σύμφωνα με την οποία απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα περιστατικά στα οποία βασίζεται η καταγγελία αφορούν γεγονότα που έχουν ήδη καταγραφεί σε υπηρεσιακή αλληλογραφία, ηλεκτρονικά αρχεία και ανταλλαγές με πολλαπλούς αποδέκτες, ενώ στελέχη του Υφυπουργείου έχουν ήδη τοποθετηθεί γραπτώς επί των σχετικών ζητημάτων. Κατά συνέπεια, υποστηρίζεται ότι δεν υφίσταται πραγματική ανάγκη απομάκρυνσης του Γενικού Διευθυντή για σκοπούς διασφάλισης μαρτυρικού υλικού ή προστασίας της έρευνας.

Η ένσταση αναφέρει ακόμη ότι δεν υφίστανται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να τεκμηριώνουν απόπειρα παρεμβολής, αλλοίωσης στοιχείων ή επηρεασμού οποιουδήποτε μάρτυρα από τον Δρ Παπαδόπουλο.

Υποστηρίζεται ότι «η απομάκρυνσή του πελάτη μου δεν προστατεύει το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας. Αντιθέτως, ενδέχεται να οξύνει τη δημόσια και διοικητική αναστάτωση, να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις ενοχής πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας και να επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργική σταθερότητα του Υφυπουργείου».

Σημειώνει ότι «η διαθεσιμότητά του πελάτη μου δεν συνιστά αναγκαίο ούτε πρόσφορο μέτρο», αναφέροντας ότι «η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί πλήρως, ανεξάρτητα και απρόσκοπτα και με την παρουσία του στα καθήκοντά του, δεδομένου ότι το σχετικό υλικό είναι ήδη καταγεγραμμένο, οι εμπλεκόμενοι είναι γνωστοί και οι υπηρεσιακές διαδικασίες μπορούν να εξελιχθούν χωρίς θεσμικό κενό».