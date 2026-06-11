Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Σε μια συγκυρία όπου η πολιτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται και το παρασκήνιο παίρνει φωτιά με ζητήματα ασφάλειας που αγγίζουν την ίδια, η Αννίτα Δημητρίου επιλέγει να κοιτάζει μπροστά: μιλά για μια Βουλή πιο σύγχρονη, πιο ανοιχτή και πιο κοντά στον πολίτη, για μια νομοθετική εξουσία που οφείλει να λειτουργεί με κύρος, διαφάνεια και ταχύτητα.

Πιο έτοιμη από ποτέ, ξεδιπλώνει το στρατηγικό της πλάνο για τη νέα θητεία, ιεραρχεί ως απόλυτη προτεραιότητα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και απαντά στο μεγάλο στοίχημα της ψηφιοποίησης και της διαφάνειας. Πώς σχεδιάζει να σπάσει τον τοίχο της απαξίωσης των νέων και πώς θα ελιχθεί ανάμεσα στις λεπτές ισορροπίες των κομμάτων για να επιτύχει τη χρυσή τομή της συναίνεσης;

Η επανεκλογή σας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία αποτελεί από τις λίγες περιπτώσεις στην κοινοβουλευτική ιστορία της Κύπρου. Πόσο μεγαλώνει αυτό το βάρος της ευθύνης σας και τι σημαίνει για εσάς προσωπικά αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης;

Κάθε αξίωμα είναι ευθύνη. Η Προεδρία της Βουλής ακόμη περισσότερο, γιατί αφορά τον ίδιο τον πυρήνα της νομοθετικής εξουσίας. Αντιμετωπίζω αυτή τη δεύτερη θητεία με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια αίσθηση καθήκοντος όπως την πρώτη ημέρα που ανέλαβα.

Η επανεκλογή μου αποτελεί ασφαλώς ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβουλευτικό σώμα, αλλά για μένα είναι πρωτίστως εντολή για περισσότερη δουλειά. Είναι ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια έγινε σημαντικό έργο και έχουμε συγκεκριμένο πλάνο για να συνεχίσουμε. Θέλουμε μια Βουλή με αναβαθμισμένο κύρος, πιο σύγχρονη και ακόμη πιο λειτουργική. Μια Βουλή πιο κοντά στον πολίτη αλλά και με δυνατό αποτύπωμα στη διεθνή της δράση και παρουσία.

Η στρατηγική μας παραμένει τριπλή: αναβάθμιση του θεσμού, περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών και ισχυρότερη κοινοβουλευτική διπλωματία για την Κύπρο μας.

Ποια είναι η μία και μοναδική νομοθετική εκκρεμότητα που θεωρείτε ότι πρέπει να οδηγηθεί με διαδικασίες εξπρές στην Ολομέλεια το αμέσως επόμενο διάστημα;

Οφείλω να επισημάνω ότι κάποια εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα δουλέψαμε σκληρά για να περάσουν από την ολομέλεια προτού διαλυθεί η προηγούμενη Βουλή. Ασφαλώς και υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες και νομοθετικές ρυθμίσεις για να προωθηθούν. Αν πρέπει να ξεχωρίσω μία, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αγγίζει χιλιάδες συμπολίτες μας και αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής τους.

Σήμερα δεν υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής, όμως αναμένουμε από την κυβέρνηση να το καταθέσει το συντομότερο δυνατό. Και θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι συνταξιούχοι μας όπως και η πλειονότητα των συμπολιτών μας δοκιμάζονται καθημερινά από την ακρίβεια, παλεύουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Το 1/3 των συνταξιούχων μας, περίπου 60,000, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Συνεπώς δεν έχουμε την πολυτέλεια των καθυστερήσεων. Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθούν οι μεσαίες και χαμηλές συντάξεις.

Μετά τα πρώτα δείγματα γραφής για τον εκσυγχρονισμό του Σώματος, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα που βάζετε για την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια στη Βουλή;

Η ψηφιοποίηση, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα είναι μια συνεχής διαδικασία εκσυγχρονισμού. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε σημαντικά βήματα και τώρα καλούμαστε να κτίσουμε πάνω σε αυτά. Θέλουμε ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, επενδύουμε στην ενίσχυση και αξιοποίηση της θεσμικής μνήμης της Βουλής, στοχεύουμε σε ταχύτερη υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου και πιο άμεση επικοινωνία με τον πολίτη. Ο στόχος όπως έχω επισημάνει και προηγουμένως είναι μια Βουλή πιο σύγχρονη και λειτουργική, πιο ανοιχτή και προσβάσιμη για τους πολίτες.

Η αποχή και η απαξίωση των νέων προς την πολιτική παραμένουν στο κόκκινο. Πώς σχεδιάζετε πρακτικά να φέρετε τη νέα γενιά πιο κοντά στο Κοινοβούλιο;

Η ουσιαστική συμμετοχή κτίζεται μόνο με πραγματική επαφή. Γι' αυτό και οργανώνουμε συνεχώς δράσεις και πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών. Για παράδειγμα κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μόνο από τον Σεπτέμβριο του ‘24 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του ’25, επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο 3043 εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες από 81 εκπαιδευτήρια. Μέσα από τέτοιες δράσεις οι νέοι και οι νέες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία του κοινοβουλίου και να αντιληφθούν τη σημασία του νομοθετικού έργου για την κοινωνία και τη δημοκρατία.

Ανοίξαμε επίσης το κοινοβούλιο σε φοιτητές και φοιτήτριες μέσα και από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων», το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τώρα.

Ταυτόχρονα όμως, χρειάζεται να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο μέσα και από την παιδεία η κουλτούρα της ενεργού πολιτότητας. Οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους και ότι η αλλαγή περνά μέσα από τη συμμετοχή.

Η δική μας ευθύνη είναι να εξηγούμε με απλό και σαφή τρόπο τι κάνει το Κοινοβούλιο, γιατί είναι σημαντικός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και πώς οι νόμοι επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αν δεν συμμετέχεις στις αποφάσεις, κάποιος άλλος θα αποφασίζει για σένα.

Σημειώνω ακόμη ότι με τις πρόσφατες αλλαγές που κάναμε στον Κανονισμό της Βουλής, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε απευθείας διαδικτυακή μετάδοση τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπως γίνεται και με την ολομέλεια.

Οι ισορροπίες στο Σώμα είναι λεπτές και οι προκλήσεις μεγάλες. Πόσο αισιόδοξη είστε ότι θα επικρατήσει τελικά πνεύμα συναίνεσης μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις;

Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Σε ένα κοινοβούλιο με διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, η αναζήτηση κοινών τόπων είναι αναγκαία. Αυτή είναι μονίμως και η προσπάθεια της δικής μας Παράταξης και το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι δημιουργεί αυτή τη δυναμική και ευνοεί το συναινετικό κλίμα.

Ως Πρόεδρος της Βουλής θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε να καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης. Οι πολίτες δεν περιμένουν από εμάς αντιπαραθέσεις για τις εντυπώσεις. Περιμένουν λύσεις στα προβλήματά τους.

Είμαι αισιόδοξη ότι η νέα σύνθεση της Βουλής μπορεί να πετύχει ευρύτερες συναινέσεις και πλειοψηφίες, διασφαλίζοντας έτσι μια σταθερή και παραγωγική κοινοβουλευτική λειτουργία. Μόνο έτσι αντιμετωπίζονται οι μεγάλες προκλήσεις.