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ΔΙΕΘΝΗ

«Θα δώσουμε την πιο σκληρή απάντηση» – Νέες απειλές της Άγκυρας για τη συμφωνία Κύπρου – Γαλλίας

 11.06.2026 - 12:36
«Θα δώσουμε την πιο σκληρή απάντηση» – Νέες απειλές της Άγκυρας για τη συμφωνία Κύπρου – Γαλλίας

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία για το Καθεστώς των Δυνάμεων (SOFA) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας παραβιάζει τις Συμφωνίες του 1960 και το διεθνές δίκαιο.

Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ Ζεκί Ακτούρκ δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά «την πρόκληση που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σταθερότητας και στην αύξηση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ, η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας, η οποία δεν είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, επιχειρεί να ανατρέψει μονομερώς τις ισορροπίες στο νησί, αγνοώντας, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Η Άγκυρα προειδοποίησε ακόμη ότι «βήματα που στερούνται νομιμότητας» μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνέπειες για τη «νότια Κύπρο», όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία που, κατά την τουρκική θέση, στοχοποιεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους «δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας».

«Ως εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και την ασφάλεια της τδβκ», συνεχίζει το τουρκικό ΥΠΑΜ, αναφερόμενο στο ψευδοκράτος. Προσθέτει ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν «την ισχύ και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση» σε ενέργειες που θεωρούν απειλή για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΑΜ απέρριψε ως «ανακριβείς» τους ισχυρισμούς περί παρενόχλησης αεροσκαφών που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο.

Όπως υποστήριξε, στις 7 Ιουνίου τέσσερις από έξι πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας παραβίασαν τον «εναέριο χώρο» του ψευδοκράτους, γεγονός που οδήγησε στην απογείωση δύο τουρκικών F-16 που βρίσκονταν σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας στα κατεχόμενα.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστήριξε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη κινήθηκαν αποκλειστικά εντός του «εναέριου χώρου» του ψευδοκράτους, και ισχυρίστηκε ότι δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν παρενόχλησαν καμία πτήση. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία για κινήσεις που, κατά την τουρκική θέση, αγνοούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και αυξάνουν την ένταση στην περιοχή.

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